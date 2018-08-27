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سقطت إحداها داخل منزل.. «بلدية الحقو» ببيش تزيل الصخور المهددة للأهالي (صور)
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تواصل – فريق التحرير:

بدأت بلدية مركز الحقو بمحافظة بيش في إزالة الصخور التي تهدد سلامة الأهالي بالمركز، وذلك بعد سقوط صخرة كبيرة قبل يومين في فناء أحد المنازل، وقد تمت عملية الإزالة تحت إشراف الدفاع المدني.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد لمحافظ بيش والجهات المختصة، بالوقوف على مشكلة الصخور التي تشكل خطورة على الأهالي، ووضع حل عاجل للأمر.

وكانت الأمطار الغزيرة التي هطلت على القرية تسببت في سقوط صخرة ضخمة، بطول 10 أمتار وعرض 5 أمتار، وأدت إلى إحداث أضرار في سقف المنزل وجدرانه، دون وقوع إصابات بين سكان المنزل.

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