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«حماية البيئة» تستدعي صاحب موقع تعدين أضر بمعالم بيئية وتطالبه بإصلاحها

«حماية البيئة» تستدعي صاحب موقع تعدين أضر بمعالم بيئية وتطالبه بإصلاحها
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تواصل – فريق التحرير:

استدعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة الرياض، صاحب موقع تعدين غرب محافظة عفيف ، مخالف للاشتراطات البيئية.

وقال مدير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة الرياض سعود الشمري ‘‘إن فرق التفتيش البيئي تمكنت من رصد إحدى المواقع العاملة في أعمال التعدين قامت بالتعدي على المعالم البيئية والتسبب بأضرار لها‘‘.

وأضاف الشمري أن الهيئة أحاطت إمارة منطقة الرياض بالواقعة لاستدعاء صاحب الموقع لإلزامه بإعادة التأهيل البيئي للموقع المتضرر وعلى نفقته.

وأوضح الشمري أن النظام العام للبيئة ألزم كل من يباشر الأنشطة الإنتاجية أو الخدمية وغيرها باتخاذ التدابير اللازمة بعدم تلوث المياه السطحية أو الجوفية أو الساحلية بالمخلفات الصلبة أو السائلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، والمحافظة على التربة واليابسة والحد من تدهورها أو تلوثها.

ودعا جميع المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن كل مخالف للنظام العام للبيئة عن طريق الرقم المخصص للبلاغات (988).

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