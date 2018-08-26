إحباط تهريب 570 ألف حبة كبتاجون داخل آلة عجن بمطار الملك خالد (صور)

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

«إبل» منحورة مقطوعة الأيدي والأرجل بمنطقة نائية بمكة.. والأمانة تتفاعل (فيديو)

«إبل» منحورة مقطوعة الأيدي والأرجل بمنطقة نائية بمكة.. والأمانة تتفاعل (فيديو)

ماذا ستواجه سوق العقارات بعد انتهاء موسم الحج؟.. «العمري» يجيب

ماذا ستواجه سوق العقارات بعد انتهاء موسم الحج؟.. «العمري» يجيب

«النقل العام»: لا يحق لمكاتب تأجير المركبات «تصوير» الهوية الوطنية

«النقل العام»: لا يحق لمكاتب تأجير المركبات «تصوير» الهوية الوطنية

بدء تطبيق التعديلات الجديدة على الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات

بدء تطبيق التعديلات الجديدة على الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات

إحباط تهريب 570 ألف حبة كبتاجون داخل آلة عجن بمطار الملك خالد (صور)

إحباط تهريب 570 ألف حبة كبتاجون داخل آلة عجن بمطار الملك خالد (صور)
0

تواصل – فريق التحرير:

تمكّن جمرك مطار الملك خالد الدولي، من إحباط محاولة تهريب كمية من حبوب الكبتاجون بلغت (569.531) حبة عُثر عليها مُخبأة في إرسالية وردت للجمرك عبارة عن “آلة عجن بسكويت”.

وصرح محمد العقيّل مدير عام جمرك مطار الملك خالد، قائلاً: ( وردت للجمرك إرسالية عبارة عن “آلة عجن بسكويت” وعند خضوعها لإجراءات الكشف والمعاينة المعتادة تم اكتشاف مخابئ أُعدت لغرض التهريب في هذه الآلة التي تزن 360 كيلوجراماً، وبالتأكد من ذلك عُثر على تلك الكمية من حبوب الكبتاجون مخفيّة داخل هذه المخابئ).

وأضاف العقيّل، أن استغلال المهرّبين لمثل هذه الآلات وغيرها يوضح مدى سعيهم لاستغلال أي إرسالية ترد إلى المملكة مهما كان نوعها وذلك في سبيل إدخال مثل هذه الممنوعات إلا أن الحضور الذهني من منسوبي الجمارك وحرصهم عند إجراء الكشف والمعاينة للإرساليات يقف -بتوفيق الله – سدًا منيعًا أمام كل ما من شأنه المساس بصحة وسلامة المجتمع.

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

بالفيديو.. التذكير بـ «التكبير» في مطار الملك خالد

بالفيديو.. التذكير بـ «التكبير» في مطار الملك خالد

التحقيقات تكشف ملابسات اشتعال النيران في طائرة هندية بمطار الرياض

التحقيقات تكشف ملابسات اشتعال النيران في طائرة هندية بمطار الرياض

الرياض.. إحباط تهريب مليوني حبة كبتاجون وكمية كبيرة من المخدرات

الرياض.. إحباط تهريب مليوني حبة كبتاجون وكمية كبيرة من المخدرات

إدارة مطار الرياض توضح ملابسات اندلاع حريق بمواقف المطار (فيديو)

إدارة مطار الرياض توضح ملابسات اندلاع حريق بمواقف المطار (فيديو)

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

للأسف.. عيدك… الأخير!!!
تدوينات حرة

للأسف.. عيدك… الأخير!!!

المزيد
انضمّ لركب الهاجرين!
مقالات

انضمّ لركب الهاجرين!

المزيد
أنقِذوا أطفال اليمن.. 23 ألف طفل أُجبروا على حمل السلاح.. 40% فتيات (صور)
تقارير وحوارات

أنقِذوا أطفال اليمن.. 23 ألف طفل أُجبروا على حمل السلاح.. 40% فتيات (صور)

المزيد
مسؤول بالجمعية الفقهية لـ«تواصل»: مبادرة كشاف المناشط تستهدف «الجودة» في خدمة الحجاج
تقارير وحوارات

مسؤول بالجمعية الفقهية لـ«تواصل»: مبادرة كشاف المناشط تستهدف «الجودة» في خدمة الحجاج

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>