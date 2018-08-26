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النيابة العامة تطالب بمعاقبة موظف بالمرور طلب رشوة مقابل «معلومات» أمنية 

النيابة العامة تطالب بمعاقبة موظف بالمرور طلب رشوة مقابل «معلومات» أمنية 
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تواصل – الرياض:

كشفت مصادر، أن النيابة طالبت بمعاقبة موظف في المرور ومواطن ومقيم بالسجن مدة تصل إلى 10 سنوات، وبغرامة تصل إلى مليون ریال، لطلب الموظف رشوة «كرتوني تمر، وبطاقة شحن بـ50 ريالا»، في مقابل تسريب معلومات عن أحد المطلوبين للجهات الأمنية.

وتواصل مواطن وأجنبي مع موظف في المرور، وطلب المواطن معرفة إذا كان على عامله الأجنبي أية ملاحظات. فطلب منه الموظف أن يقوم بإرسال رقم إقامته.

وقام بتصوير شاشة الجهاز المتضمنة الملاحظة المسجلة (تعميم هروب حادث) لدى مرور الظهران، وأرسلها له بالواتساب، حسب “عكاظ”.

 

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