استنفار بعقيق لإنقاذ شجرة طلح معمرة حاول عابثون تدميرها

تواصل – الباحة:

شهد فرع وزارة البيئة والمياه والزارعة بمحافظة العقيق، جهودا لإنقاذ شجرة طلح معمرة، بعد أن طالتها أيدي عابثين، حاولوا تدميرها بقطعها ووضع مادة الديزل على موقع القطع، بغرض الاحتطاب.

ووفقا لـ”الوطن” فقد أكد مدير فرع الوزارة بالعقيق المهندس جمعان الرفاعي «إن الشجرة لم تسلم من العابثين أعداء البيئة أيام العيد والعطلة الرسمية، وبعدما تم اكتشاف الواقعة قمنا بإنقاذ الشجرة المعمرة بإزالة التربة المبللة بالديزل واستبدالها بأخرى زراعية نظيفة».

وأوضح أن جهود الوزارة، لوقف قطع الأشجار والاحتطاب تتنوع بين وضع إستراتيجية وخطة وطنية للغابات إلى 1446 أقرها مجلس الوزراء، وإيقاف إصدار تراخيص الاحتطاب والتفحيم ونقلها العام، ومنع تصدير الحطب والفحم إلى الخارج، وحظر بيع الحطب المحلي بالأسواق.