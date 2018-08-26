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توقعات «الأرصاد»: أمطار رعدية على جازان وعسير والباحة ورياح نشطة بالرياض
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تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة). في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على مناطق (مكة المكرمة، الرياض، القصيم، الحدود الشمالية، الأجزاء الساحلية لمنطقة المدينة المنورة).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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