كاميرا مراقبة تكشف لغز فقدان حاج كندي لـ«حزام إحرام» بداخله 30 ألف ريال

تواصل – مكة المكرمة:

قررت الدوائر القضائیة المشاركة في موسم الحج بإعادة مقتنیات حاج كندي تعرض للسرقة، بعد أن ظھر اللص على كامیرا المراقبة، كما قضت بالحكم الشرعي على الجاني بعد اعترافه.

وكان الحاج الكندي، يؤدي مناسك الحج بعد أن قدم مع إحدى الحملات الرسمیة، إلا أنه عندما عاد إلى مقر الحملة، لم يجد حزامه الذي يرتديه على ملابس الإحرام، والذي يحتوي على أموال أكثر من 30 ألف ریال، وبطاقتین ائتمانیتین، وأوراق ثبوتیة وشخصیة أخرى.

وعلى الفور قام الحاج الكندي بتقديم شكوى للمسؤولین عن الحملة، وأخبرھم بما حدث، وبالعودة إلى تسجیلات كامیرات المراقبة، شوھد أحد العمال حاملاً الحزام، وقد أخذ المبالغ المالیة وأخفاھا في بنطاله الداخلي، ثم توارى عن الأنظار، وأخفى الحزام بما تبقى فیه من أغراض، وفقا لـ”الوطن”.

وتم الاستدلال على اللص، بمساعدة مشرف العمال، والقبض علیه من قبل الجھات المختصة، وبالتحقیق معه وعرض تسجیل الكامیرا علیه، اعترف بما نُسب إلیه وأعاد المسروقات.