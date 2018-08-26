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«الحصيني» يتوقع: الأمطار تغمر 10 مناطق بالمملكة خلال الفترة المقبلة

«الحصيني» يتوقع: الأمطار تغمر 10 مناطق بالمملكة خلال الفترة المقبلة
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تواصل – فريق التحرير:

توقع الباحث في الطقس والمناخ، وعضو لجنة تسمية الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني، تحسن فرصة الأمطار على مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة، إضافة إلى الباحة وعسير ونجران وجازان.

وأضاف الحصيني، في تغريدة له عبر “تويتر”، أن هذا يأتي مع توسع الحالة نواحي مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية، وربما تمتد إلى حائل، ونسمع أمطارًا وسيولًا على بعض المناطق.

وتابع قائلا: “متوقع استمرار الحالة الممطرة على الباحة وعسير وجازان وغرب نجران هذا الأسبوع، ثم من الأسبوع المقبل متوقع أن تمتد إلى أجزاء من المدينة النبوية فتبوك والجوف والحدود الشمالية، ثم حائل بأمطار متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة”.

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