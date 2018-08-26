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سرقة 400 ألف درهم من منزل «سعودي» في دبي.. وسجن وترحيل الجناة

سرقة 400 ألف درهم من منزل «سعودي» في دبي.. وسجن وترحيل الجناة
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تواصل – الرياض:

قضت محكمة إماراتية بسجن عصابة إجرامية من الجنسية الصينية لمدة تسع سنوات والترحيل، بتهمة السطو على منزل سعودي في دبي، وسرقة 400 ألف درهم ومقتنيات ثمينة.

وفي التفاصيل، قام ثلاثي العصابة، والبالغون من العمر 31 و33 و42 عامًا، بالسطو فيلا في منطقة الجميرا، بعد أن راقبوها، حيث كانت الأضواء لا تعمل فيها، ويبدو أن المنزل خالٍ من السكان، فدخلوا للمنزل حيث حطموا أقفال الغرف وعبثوا بمحتوياتها.

وأوضحت صحيفة “ذا ناشيونال”، أن أفراد العصابة عثروا على مبلغ 320 ألف درهم من عملات أجنبية وثلاث ساعات يد تقدر قيمتها الإجمالية بـ 100 ألف درهم.

وقال مواطن سعودي (28 عامًا) إنه فور اكتشافه للسرقة اتصل بعمه، وهو مالك الفيلا، كما جرى إبلاغ الشرطة بوجود عملية سطو.

وقام فريق من الشرطة بفحص مسرح الجريمة وجمع الأدلة، فقادتهم للعصابة الإجرامية التي اعترفت بارتكابها للجريمة، وأصدرت المحكمة حكمًا على كلٍ من المتهمين بالسجن ثلاث سنوات والترحيل، فيما ما زال المتهم الثالث هاربًا.

 

 

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