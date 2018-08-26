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أهالى قرى «وادي ريم» برجال ألمع للمسؤولين: أنقذونا من خطورة الطرق المتهالكة (صور)

أهالى قرى «وادي ريم» برجال ألمع للمسؤولين: أنقذونا من خطورة الطرق المتهالكة (صور)
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تواصل – محمد واص:

اشتكى العديد من أهالي قرى لثل والعين والمقنى التابعة لوادي ريم بمركز الحبيل بمحافظة رجال ألمع، من سوء الطرق الموجودة بالوادي وخطورتها، مطالبين بوضع حد لما يعيشونه من مأساة ومعاناة على حد وصفهم.

وفي التفاصيل، يقول بعض الأهالي إن هذه الطرق تشكل لهم ولعابريها خطراً كبيراً، خاصة إذا ضربت السيول الوادي، مؤكدين أن السيول تسبب في وجود مياه غزيرة وأشجار وأحجار على تلك الطرق، ما ينفي عنها صفة الطرق الممهدة من الأساس.

وأكدوا أن السيول التي تضرب الوادي مرارا وتكرارا تعزلهم تماما وتمنعهم من الخروج من منازلهم، ما يضطرهم للانتظار ساعات طويلة حتى تهدأ الأمور ومنهم من يضطر للمغامرة بحياته لطارئٍ ما عابراً للوادي رغم ما له من سيول، معرضا حياته وحياة ذويه للخطر.

الأهالي أكدوا أن تلك الأوضاع المتردية وشكواهم تتكرر كل عام ولا يخفى على أحد ما تخلفه السيول من ضحايا وأضرار، مطالبين بضرورة قيام إدارة الطرق بصيانة الطريق وتفقده، والوقوف على أهم احتياجاته من أعمال الصيانة اللازمة .

واختتم الأهالي حديثهم على لسان المواطن علي محمد الفقية، بأنهم على ثقة من إدارة الطرق التي لا تدخر جهداً في عملها بالمحافظة بأن يجد مطلبهم هذا آذاناً صاغية وقلوباً واعية، مطالبا بسرعة تنفيذ فتح طريق عقبة مرمم المدرج في خطة الطرق برجال ألمع منذ خمس سنوات مضت، حيث أن هذه العقبة تعتبر أكثر أماناً لهم.

 

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