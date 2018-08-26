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«البيئة»: استهلاك 3.1 مليار متر مكعب مياه خلال عام.. والرياض تتصدر

«البيئة»: استهلاك 3.1 مليار متر مكعب مياه خلال عام.. والرياض تتصدر
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تواصل – الرياض:

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة ارتفاع كمية الاستهلاك لمياه الشرب في عام 2017 لتصل إلى 3150 مليون متر مكعب بزيادة قدرها 0.64% مقارنة بـعام 2016.

وأوضحت البيئة، في تقريرها السنوي، أن المياه المحلاة شكلت 69% من إجمالي المياه الموزعة بنحو 2.18 مليار متر مكعب، فيما شكلت المياه الجوفية 31% من إجمالي المياه الموزعة ما يعادل نحو 975 مليون متر مكعب.

وأشارت الوزارة إلى أنها تسعى إلى اعتماد منهج إدارة الطلب على المياه وليس تلبيته فحسب لتواكب التوجه العالمي الذي يتطلب من الإدارة المائية الجيدة أن تتخذ إجراءات تقلل الطلب على المياه.

وتصدرت منطقة الرياض من حيث كمية المياه التي تم استهلاكها بنحو 1070 مليون متر مكعب ما يعادل 34% من إجمالي المياه التي تم استهلاكها، تلتها مكة المكرمة بنحو 750 مليون متر مكعب؛ أي بنحو 23.8% من إجمالي المياه المستهلكة.

وبلغ متوسط استهلاك الفرد من المياه في جميع مناطق السعودية 265 لتراً في اليوم خلال عام 2017، بحسب تقرير وزارة البيئة.

وفيما يخص عدد المشتركين بخدمات المياه فقد ارتفع عددهم إلى 1.97 مليون مشترك بزيادة قدرها 6% مقارنة بـالعام الذي سبقه، وتصدرت منطقة الرياض باقي المناطق من حيث عدد المشتركين بنحو 612.7 ألف مشترك تلتها مكة بنحو 349.4 ألف مشترك.

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