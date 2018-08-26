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حجاج متعجلون في مأزق.. والأمن يتدخل
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تواصل – جدة:

اتهم عدد من حجاج الداخل القادمين من منطقة القصيم صاحب حملة الحج الخاصة بهم، بعدم تقديم الخدمات والمساعدة لهم، وتكبيدهم المتاعب في السكن قبل تدخل الجهات الأمنية في محافظة جدة وتحرير محضر بالواقعة.

وشكا بسام المسند -أحد الحجاج المتضررين بقوله “حجزنا مع الحملة على أن تكون المغادرة متعجلة يوم 12 من ذي الحجة، وبعد الانتهاء من مناسك الحج أبلغونا بتأخير رحلتنا حتى يوم 14؛ بدعوى تأخير حجوزات الطيران”.

وأضاف: وصلنا إلى جدة 3.30 مجهدين صباح الجمعة، وتعرض بعض النساء لإعياء شديد، وجرى إسعافهن من خلال الهلال الأحمر، فيما اضطررنا للبحث عن فنادق على حسابنا الخاص.

وزاد قائلاً: انسحب جميع المسؤولين عن الحملة وتركونا نواجه مصيرنا مع شخص مقيم أبلغونا أنه مدير الحملة، بحسب “عكاظ”.

وأكد المسند أنهم تقدموا ببلاغ إلى فرع وزارة الحج لكن دون مجيب -على حد قوله- ما اضطرهم لتقديم بلاغ للشرطة وعمل محضر رسمي بالواقعة.

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