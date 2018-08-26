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قتلى وجرحى في إطلاق نار بولاية فلوريدا الأمريكية

قتلى وجرحى في إطلاق نار بولاية فلوريدا الأمريكية
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تواصل – وكالات:

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، يوم الأحد، أن 4 قتلى و11 جريحاً وقعوا في ولاية فلوريدا إثر حادث إطلاق نار عشوائي بمركز للتسوق.

وبحسب ما نقلته “رويترز” عن الشرطة الأمريكية، فقد وقع إطلاق النار في مركز جاكسون فيل لاندينغ للتسوق، وفيما لم ترد أنباء عن دوافع المهاجمين.

وأوضح مكتب قائد الشرطة على موقع تويتر “إطلاق نار عشوائي في جاكسونفيل لاندينغ. ابقوا بعيداً عن المنطقة. المنطقة ليست آمنة الآن”.

وتشهد الولايات المتحدة حوادث متكررة لإطلاق النار، وتشير التقديرات إلى أن قرابة 30 ألف شخص يلقون حتفهم سنوياً جراء “فوضى” الأسلحة بالبلاد بالنظر إلى ضمان الدستور لحق الدفاع.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن إطلاق النار وقع بأحد المطاعم التي كانت تستضيف مسابقة في ألعاب الفيديو.

وأظهر تسجيل مصور نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي منافسة بين عدد من اللاعبين قبل أن يدوي صوت إطلاق النار في المكان.

ويوضح مركز جاكسونفيل لاندينع على موقعه الإلكتروني أنه يضم مكاناً لتناول الطعام يطل على واجهة بحرية وآخرَ للألعاب والتسوق في وسط مدينة جاكسونفيل.

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