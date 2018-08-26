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«الجوازات»: هذه طريقة ورسوم تعديل أخطاء جواز السفر

«الجوازات»: هذه طريقة ورسوم تعديل أخطاء جواز السفر
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت المديرية العامة للجوازات أن رسوم تعديل جواز السفر تبلغ 300 ريال لخمس سنوات، و600 ريال لعشر سنوات.

وأضافت الجوازات في تغريدة عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن العشر سنوات تكون لمن أتم 20 عاماً.

جاء ذلك في رد من الجوازات على مغرد وجه استفساراً لحساب “أبشر” قال خلاله: “طلبت من أبشر إصدار جوازي وبعد إتمام الإجراءات أدركت أن الاسم باللغة الإنجليزية خطأ؟ كيف يمكن تعديله؟ وهل يستوجب حضوري للجوازات أم هناك طريقة للتعديل من الموقع؟ “.

ورد حساب أبشر في تغريدة عبر “تويتر”، قال فيها: “يتطلب حجز موعد ومراجعة الجوازات للتعديل”، وأحالت أبشر الأمر لإدارة الجوازات التي تكفلت بالرد والتوضيح.

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