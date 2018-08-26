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60 وظيفة إدارية ومالية وفنية شاغرة بـ«جامعة جدة»

60 وظيفة إدارية ومالية وفنية شاغرة بـ«جامعة جدة»
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تواصل – جدة:

أعلنت جامعة جدة عن توفر 60 وظيفة إدارية ومالية وفنية شاغرة للعام 1439/ 1440هـ، وترغب الجامعة إشغالها بالمواطنين المؤهلين وفقاً للشروط والخبرات الموضحة عبر هذا الرابط (هنا).

وأضافت أنه سيتم تفعيل الرابط الإلكتروني للمسابقة الوظيفية اعتباراً من يوم الأحد 22/ 12/ 1439هـ الموافق 2/ 9/ 2018م حتى يوم الخميس 26/ 12/ 1439هـ الموافق 6/ 9/ 2018م، وعلى المتقدمين ضرورة التقيد بالتعليمات والشروط المعلنة.

وأشارت جامعة جدة أن الاستفسار متاح من خلال التواصل على هاتف 012/2334444 تحويلة 20206- 20205 .

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