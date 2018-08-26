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مصادر: ارتفاع التقاعد المبكر يكلف «التأمينات» 800 ألف ريال يومياً

مصادر: ارتفاع التقاعد المبكر يكلف «التأمينات» 800 ألف ريال يومياً
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تواصل – الرياض:

أكدت مصادر مطلعة ارتفاع معاشات المتقاعدين مبكراً من الذكور والإناث بنهاية الربع الثاني من العام الحالي 2018 كلف التأمينات الاجتماعية دفع مبالغ شهرية إضافية للمتقاعدين الجدد قيمتها 24.48 مليون ريال (بما يعادل 816 ألف ريال يومياً).

وأوضحت المصادر أن متوسط فاتورة المبالغ الشهرية التي دفعتها التأمينات للمتقاعدين مبكراً في الربع الثاني بلغ 365.42 مليون ريال، بزيادة نسبتها 7.18% مقارنة بـالربع المماثل من العام الماضي 2017 التي بلغت شهرياً 340.93 مليون ريال.

ووفقاً للتأمينات الاجتماعية؛ فإن المتقاعدين مبكراً يختص بالجنسين ممن أكملوا العمل في القطاع الخاص لمدة 300 شهر، واستحقوا التقاعد قبل سن الـ 60، أو المرأة التي بلغ عمرها 55 عاماً وتوفر لديها اشتراك في التأمينات يعادل 120 شهراً أو أكثر.

واستحوذ المتقاعدون مبكراً من الذكور على 99.2% من إجمالي المبالغ الإضافية المصروفة كمعاشات للمتقاعدين في الربع الثاني من العام الحالي، لتبلغ متوسط معاشاتهم الشهرية “الإضافية” في 2018 قرابة 24.29 مليون ريال، بارتفاع نسبته 7.16%؛ إذ بلغ إجمالي متوسط معاشاتهم التقاعدية في الربع الثاني 363.52 مليون ريال، مقارنة بــ 339.23 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وبلغت نسبة المبالغ الشهرية الإضافية للمتقاعدات مبكراً من الإناث 0.8%؛ إذ بلغ متوسط تكلفة المعاشات التي تصرفها مؤسسة التأمينات شهرياً للمتقاعدات مبكراً من السيدات 1.9 مليون ريال، مقارنة بــ 1.7 مليون ريال في الربع الثاني من 2017، بزيادة نسبتها 11.53%، بحسب “عكاظ”.

وفيما يختص بمعاش التقاعد لمن بلغ الـ 60 عاماً من الجنسين، ارتفعت قيمة المبالغ المصروفة على الذكور في الربع الثاني مقارنة بـالربع المماثل من 2017 بنسبة 7.12% ليبلغ متوسط استحقاق الذكور شهرياً في الربع الثاني من 2018 قرابة 127.46 مليون ريال، مقارنة بــ 118.98 مليون ريال في الربع الثاني من العام الماضي، أما النساء فقد ارتفعت معاشاتهن خلال عام بنسبة 13.29% لتصل إلى 10.05 مليون ريال، مقارنة بــ 8.87 مليون ريال في الربع الثاني من العام الماضي.

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