«الأرصاد» تعلن حالة الطقس المتوقعة ليوم غد الاثنين

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أوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس المتوقعة ليوم غد (الاثنين) أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، والباحة. في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق مكة المكرمة، الرياض، القصيم والحدود الشمالية كذلك الأجزاء الساحلية لمنطقة المدينة المنورة.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.