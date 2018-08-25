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«بلاغات».. تطبيق إلكتروني جديد للإبلاغ عن «الآبار المكشوفة»

«بلاغات».. تطبيق إلكتروني جديد للإبلاغ عن «الآبار المكشوفة»
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تواصل – الرياض:

أتاحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، نظام «بلاغات» للتبليغ عن الآبار المكشوفة عبر التطبيق الموحد للخدمات الإلكترونية التي تخدم جميع قطاعات الوزارة، وفقا لـ”عكاظ”.

وبينت الوزارة، أن التبليغ سيكون عبر الروابط الآتية: HTTPS://GOO.GL/YPYD6W،HTTPS://GOO.GL/JKMHOA، وأيضاً من خلال موقعها الإلكتروني ضمن الخدمات الإلكترونية من خلال الرابط: HTTP://WEB.MEWA.GOV.SA/UCS/، وذلك بثلاث خطوات تبدأ بتسجيل الدخول، واختيار الموقع، وإدخال المرفقات، ومن ثم متابعة البلاغ.

وكانت الوزارة، قد أعلنت بدء مشروع طموح يسعى إلى ردم الآبار المهجورة في المملكة، وتعميد شركات متخصصة في الردم والتحصين، حفاظاً على الأرواح وعلى الممتلكات، وحمايةً لطبقات المياه الجوفية من التلوث.

ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين، إلى المشاركة في الإبلاغ عن الآبار المهجورة، وذلك بالاتصال على هاتف الوزارة رقم 8002472220، أو تسجيل بلاغ وتزويد الوزارة بإحداثيات المكان من خلال الموقع.

ودشنت الوزارة، الحزمة الأولى من الخدمات الإلكترونية، تضمنت التطبيق الموحد والذي يخدم جميع قطاعات الوزارة على الهواتف الذكية، ويعرض جميع الخدمات الإلكترونية الحالية والتي سيتم إضافتها مستقبلا للتطبيق، حيث يوجد روابط فرعية لتسهيل الوصول للخدمات الإلكترونية الخاصة بوكالات الوزارة، كما تضمنت تطبيق برق الخاص بنظام الاتصالات الإدارية في الوزارة، وطلب زيارة متنزه، إضافة إلى طلبات العمالة، ونظام طلبات التشجير، وتطبيق أسعار المنتجات، ونظام بلاغات الآبار المكشوفة.

يذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تعمل ضمن خطة التحول الرقمي وأتمتة إجراءات العمل لرفع الكفاءة وتسهيل طلب الخدمات على المستفيدين، إضافة إلى تسريع الإجراءات والوصول إلى أتمتة كاملة لأعمال الوزارة.

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