تحطم طائرة حربية إيرانية من طراز «إف-5» ومصرع قائدها

تواصل – وكالات:

تحطمت اليوم الأحد طائرة حربية إيرانية من طراز “إف – 5” في دزفول بمحافظة خوزستان جنوب غرب إيران؛ ما أدى لمقتل قائدها.

وبحسب وكالة “فارس” فإن الحادثة وقعت أثناء هبوط الطائرة، بسبب عطل فني، على أرض مطار قاعدة دزفول الجوية ما أسفر عن مقتل قائدها العقيد بالقوات الجوية الإيرانية.

وتزايدت حوادث سقوط وتحطم الطائرات في إيران خلال السنوات الأخيرة، حيث إنه في فبراير الماضي، تحطمت طائرة ركاب إيرانية، كانت تحمل 60 راكباً و6 أفراد للطاقم، بأصفهان.

كما أعلن الحرس الثوري الإيراني، عن تحطم مقاتلة تابعة لقواته من طراز (جايرو بلن) في إقليم بلوشستان جنوب شرق البلاد ومقتل قائدها في ديسمبر 2016 عندما كانت في مهمة عسكرية.

وتواجه إيران صعوبات في تحديث طائرات سلاحها الجوي المتهالك، نتيجة العقوبات التي فرضت عليها بسبب برنامجها النووي المثير للجدل، خلال الأعوام الماضية، وكذلك العقوبات الجديدة المفروضة على برامجها التسليحية والصاروخية.

وفي مايو 2016 مقاتلة من نوع ” ميغ 29″ وقتل طيارها الرائد روزبه ناظريان، الذي أصيب برأسه أثناء هبوط اضطراري في محافظة همدان، غرب إيران.

كما تحطمت مقاتلة من طراز ” إف 7 ” خلال طلعة تدريبية في 27 أبريل/نيسان من نفس العام، لكن قائدها ومساعده تمكنا من القفز قبل لحظة من الاصطدام.

كما سقطت طائرة حربية تابعة للجيش الإيراني من طراز F4 بسبب خلل فني في يناير 2016، بالقرب من مدينة تشابهار، على بحر عمان، ما أدى إلى مقتل طاقمها المكون من الطيار ومساعده.