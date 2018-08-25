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«الجوازات» تدعو الحجاج إلى التقيّد بمواعيد رحلات مغادرتهم

«الجوازات» تدعو الحجاج إلى التقيّد بمواعيد رحلات مغادرتهم
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تواصل – واس:

تنفذ المديرية العامة للجوازات، خطة مغادرة ضيوف الرحمن لموسم حج هذا العام 1439هـ، عبر جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية بعد أن منّ الله عليهم بأداء مناسك الحج.

أوضح ذلك المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات المقدم بدر القريني، مؤكداً أن خطة الجوازات في مرحلة القدوم تمثلت في استقبال ضيوف بيت الله الحرام التي كانت ناجحة، وقد بدأت الجوازات في تنفيذ مرحلة المغادرة الخاصة بتفويج الحجاج بعد إنهاء حجهم، حيث تعمل المديرية على تسهيل إجراءات سفرهم في مختلف المنافذ (الجوية، البرية، البحرية).

وأشار إلى أن الجوازات سخرت جميع إمكاناتها وطاقاتها الآلية والبشرية لتنفيذ هذه المرحلة من خطتها العامة لموسم الحج وتقديم جميع الخدمات اللازمة لتيسير وإنهاء إجراءات مغادرة حجاج بيت الله الحرام بكل يسر وسهولة.

ودعا القريني، حجاج بيت الله الحرام القادمين من خارج البلاد إلى التقيّد بمواعيد رحلات مغادرتهم وعدم التأخر عن الوقت المحدد للمغادرة والمدوّن بتأشيرة الحج القادمين بموجبها حتى لا يعرضوا أنفسهم للعقوبة والمساءلة، موضحاً أن التعليمات لا تجيز للقادم للحج أن يقيم في البلاد بعد انتهاء صلاحية التأشيرة الممنوحة له، كما يحظر عليه العمل في جميع أنحاء المملكة أو الانتقال خارج نطاق مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة.

وأكد أهمية تعاون المواطنين والمقيمين مع الجهات الأمنية وأنه يحظر على جميع وسائل النقل في الداخل القيام بنقل القادمين لأداء فريضة الحج بين مدن المملكة عدا نقلهم بين مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة ويكون ذلك أثناء صلاحية تأشيراتهم، كما يحظر إيواء الحجاج المتأخرين عن المغادرة أو تشغيلهم أو التستر عليهم أو تقديم أية مساعدة لهم تؤدي إلى بقاؤهم في البلاد بصورة غير نظامية.

وأشاد المتحدث الرسمي للجوازات، بدور الشركات والمؤسسات الخاصة بخدمات الحج وحثهم على سرعة العمل في تفويج الحجاج التابعين لهم وحثهم على المغادرة قبل انتهاء المدة المحددة لإقامتهم.

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