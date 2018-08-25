جامعة الأميرة نورة تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة على درجتي معيد ومحاضر

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أعلنت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن عن توفر وظائف أكاديمية شاغرة على درجتي “معيد، ومحاضر” للتخصصات الصحية وكلية الهندسة وكلية التصاميم للعام الجامعي 1439هـ 1440هـ.

وبيَّنت الجامعة، أن التقديم سيكون عن طريق موقع الجامعة الإلكتروني (بوابة التوظيف الإلكترونية): http://www.pnu.edu.sa

كما أكدت أن التقديم يبدأ يوم الأحد 22/ 12/ 1439هـ الموافق 2/ 9/ 2018م، وينتهي بنهاية يوم الخميس 3/ 1/ 1440هـ الموافق 13/ 9/ 2018م.

وحددت الجامعة عددا من الشروط لكل وظيفة بينتها عبر الرابط التالي : (https://goo.gl/7NwcJZ) .