جامعة الأميرة نورة تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة على درجتي معيد ومحاضر

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

حادث مروع جنوب جدة.. إصابة 12 شخصاً من عائلة واحدة

حادث مروع جنوب جدة.. إصابة 12 شخصاً من عائلة واحدة

أصاب شرطياً.. الإطاحة بمتهم أطلق النار على دورية أمنية بالأفلاج

أصاب شرطياً.. الإطاحة بمتهم أطلق النار على دورية أمنية بالأفلاج

«الغذاء والدواء»: احذروا الخلطات العشبية.. غش وادعاءات كاذبة

«الغذاء والدواء»: احذروا الخلطات العشبية.. غش وادعاءات كاذبة

«الرجل الصابر».. حاج فلسطيني استشهد 20 فرداً من عائلته ليلة العيد

«الرجل الصابر».. حاج فلسطيني استشهد 20 فرداً من عائلته ليلة العيد

جامعة الأميرة نورة تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة على درجتي معيد ومحاضر

جامعة الأميرة نورة تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة على درجتي معيد ومحاضر
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن عن توفر وظائف أكاديمية شاغرة على درجتي “معيد، ومحاضر” للتخصصات الصحية وكلية الهندسة وكلية التصاميم للعام الجامعي 1439هـ 1440هـ.

وبيَّنت الجامعة، أن التقديم سيكون عن طريق موقع الجامعة الإلكتروني (بوابة التوظيف الإلكترونية): http://www.pnu.edu.sa

كما أكدت أن التقديم يبدأ يوم الأحد 22/ 12/ 1439هـ الموافق 2/ 9/ 2018م، وينتهي بنهاية يوم الخميس 3/ 1/ 1440هـ الموافق 13/ 9/ 2018م.

وحددت الجامعة عددا من الشروط لكل وظيفة بينتها عبر الرابط التالي :  (https://goo.gl/7NwcJZ) .

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

وظائف شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث

وظائف شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث

«stc» توفر وظائف شاغرة لذوي الخبرة بالرياض

«stc» توفر وظائف شاغرة لذوي الخبرة بالرياض

«هيئة المحاسبين» تعلن توفر وظائف لحملة البكالوريوس والماجستير

«هيئة المحاسبين» تعلن توفر وظائف لحملة البكالوريوس والماجستير

وظائف شاغرة للمواطنين بمستشفى القوات المسلحة بوادي الدواسر

وظائف شاغرة للمواطنين بمستشفى القوات المسلحة بوادي الدواسر

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

للأسف.. عيدك… الأخير!!!
تدوينات حرة

للأسف.. عيدك… الأخير!!!

المزيد
انضمّ لركب الهاجرين!
مقالات

انضمّ لركب الهاجرين!

المزيد
أنقِذوا أطفال اليمن.. 23 ألف طفل أُجبروا على حمل السلاح.. 40% فتيات (صور)
تقارير وحوارات

أنقِذوا أطفال اليمن.. 23 ألف طفل أُجبروا على حمل السلاح.. 40% فتيات (صور)

المزيد
مسؤول بالجمعية الفقهية لـ«تواصل»: مبادرة كشاف المناشط تستهدف «الجودة» في خدمة الحجاج
تقارير وحوارات

مسؤول بالجمعية الفقهية لـ«تواصل»: مبادرة كشاف المناشط تستهدف «الجودة» في خدمة الحجاج

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>