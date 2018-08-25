وظائف شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث

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يعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض عن توفر (3) وظائف جديدة لحملة الشهادة المتوسطة والثانوية والبكالوريوس والماجستير على النحو التالي:

1- مساعد رعاية – للرجال والنساء (Care Assistant) – شهادة الثانوية العامة (لا يشترط الخبرة) ويفضل من لديهم دورة تأهيلية أو تأسيسية لمدة (سنة) في مجال التمريض.

2- رئيس تمريض – للرجال والنساء (Head Nurse) – بكالوريوس تمريض مع خبرة 6 سنوات في مجال التمريض أو ماجستير مع خبرة 4 سنوات في مجال التمريض منها سنتين في منصب قيادي.

3- معاون خدمات النقل – رجال فقط (Transportation Aide) – شهادة الكفاءة المتوسطة (لا يشترط الخبرة).

– للتقديم من خلال الرابط التالي (https://goo.gl/zmH1aS) .