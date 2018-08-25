«الهلال الأحمر»: 48% من الحالات باشرتها الإسعاف خلال 15 دقيقة

تواصل – الرياض:

كشف استطلاع طرحته هيئة الهلال الأحمر السعودي على موقعها الإلكتروني، أن سيارة الإسعاف وصلت إلى 48% من أصل 9812 سبق لهم طلب الخدمات الإسعافية بعد أكثر من 15 دقيقة، فيما ذكر 29% أن سيارات الإسعاف استغرقت من 3 إلى 5 دقائق للوصول إليهم.

ووفقاً لـ”الوطن” فقد ذكرت إحصائية نشرتها الهيئة العامة للإحصاء أن «الحالات الإسعافية المنقولة بواسطة هيئة الهلال الأحمر السعودي خلال عام 2017 بلغت 283.851 حالة.

وتصدرت منطقة مكة المكرمة بـ 84644 حالة، تلتها منطقة الرياض بـ 55444 حالة، فيما سجلت الحدود الشمالية أقل الحالات الإسعافية التي نقلتها سيارات الهلال الأحمر بواقع 3244 حالة فقط.