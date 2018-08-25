مسؤول سابق بالفاتيكان يدعو البابا للاستقالة بسبب الانتهاكات الجنسية

تواصل – وكالات:

اتهم مسؤول كبير سابق بالفاتيكان البابا فرنسيس، بأنه كان على علم بمزاعم انتهاكات جنسية ارتكبها كاردينال أمريكي بارز قبل 5 سنوات من قبول استقالته الشهر الماضي ودعا البابا للاستقالة.

وفي رسالة مؤلفة من 11 صفحة تم تسليمها للمنابر الإعلامية الكاثوليكية المحافظة خلال زيارة البابا لأيرلندا قال كبير الأساقفة كارلو ماريا فيجانو ‘‘إنه أبلغ البابا في عام 2013 أن الكاردينال تيودور مكاريك واجه اتهامات كثيرة بانتهاكات جنسية ارتكبها طلبة دينيون وقساوسة‘‘، ورفض مسؤولو الفاتيكان التعليق على الرسالة اليوم الأحد.

وأصبح مكاريك أول كاردينال فيما تعيه الذاكرة يستقيل من المناصب العليا في الكنيسة، بعد مراجعة توصلت إلى أن المزاعم بأنه انتهك جنسيا فتى يبلغ من العمر 16 عاماً ذات مصداقية.

وهو يعد من أرفع كبار مسؤولي الكنيسة الذين وجهت إليهم اتهامات بارتكاب انتهاكات جنسية في فضيحة هزت الكنيسة الكاثوليكية التي يبلغ عدد أتباعها 1.2 مليار مسيحي، منذ تقارير نشرتها صحيفة بوسطن جلوب في عام 2002 لأول مرة عن انتهاكات ارتكبها قساوسة في حق أطفال وتستر أساقفة عليهم، ومنذ ذلك الوقت ظهرت تقارير عن أطفال تعرضوا لانتهاكات في الولايات المتحدة وأوروبا وتشيلي وأستراليا.