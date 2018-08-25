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«شرطة الرياض» تطيح بـ3 باكستانيين حاولوا العبث بصرافات آلية لسرقتها
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تواصل – فريق التحرير:
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت -بفضل من الله- عن القبض على ( ثلاثة باكستانيين/ تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والرابع) وذلك بعد توفر الدلائل على ضلوعهم بالعبث بأربعة أجهزة للصرف الآلي للبنوك ومحاولة فتحها باستخدام الآت صلبه لغرض الاستيلاء على ماتحتويه من نقود، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم من قبل الجهة المختصة بشرطة المنطقة أقرًوا بما نسب إليهم، حيث جرى ايقافهم وإحالتهم لفرع النيابه العامة.
وشرطة منطقة الرياض، إذ تعلن ذلك، لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم ، وأن الجهات الأمنية ستعمل بقوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.
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