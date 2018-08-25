المملكة تحتل المركز 37 عالميا في جودة الطرق

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

حادث مروع جنوب جدة.. إصابة 12 شخصاً من عائلة واحدة

حادث مروع جنوب جدة.. إصابة 12 شخصاً من عائلة واحدة

أصاب شرطياً.. الإطاحة بمتهم أطلق النار على دورية أمنية بالأفلاج

أصاب شرطياً.. الإطاحة بمتهم أطلق النار على دورية أمنية بالأفلاج

«الغذاء والدواء»: احذروا الخلطات العشبية.. غش وادعاءات كاذبة

«الغذاء والدواء»: احذروا الخلطات العشبية.. غش وادعاءات كاذبة

«الرجل الصابر».. حاج فلسطيني استشهد 20 فرداً من عائلته ليلة العيد

«الرجل الصابر».. حاج فلسطيني استشهد 20 فرداً من عائلته ليلة العيد

المملكة تحتل المركز 37 عالميا في جودة الطرق

المملكة تحتل المركز 37 عالميا في جودة الطرق
0

تواصل – الرياض:

كشف تقرير تنافسية جودة الطرق الصادر عن منظمة الاقتصاد العالمي عن احتلال المملكة المركز الـ37 بين 138 دولة حول العالم من حيث جودة الطرق فيها.

وبحسب صحيفة ‘‘مكة‘‘ جرى قياس جودة الطرق فيها بحسب معايير محددة، والتي بناء عليها احتلت الإمارات العربية المتحدة المركز الأول، تلتها كل من سنغافورة، هونج كونج، هولندا، اليابان، فرنسا، سويسرا، النمسا، البرتغال والدنمارك على الترتيب.

وذكر رئيس لجنة المقاولين بغرفة الجوف عضو لجنة المقاولين بمجلس الغرف طارق مفضي للصحيفة أن هذا الترتيب لا بأس به على مستوى العالم، وهو عائد غالبا لجودة الطرق البرية التي تربط المدن ببعضها، والتي تنشأ بحسب مواصفات وزارة النقل، والتي تعد معاييرها أفضل من معايير الطرق داخل المدن والمسؤولة عنها البلديات.

وأوضح أن الطرق التي تربط المدن تنشأ بسماكة 20 سم وتضاف للطريق مواد تزيد من مقاومته للحرارة والضغط وغيرها من العوامل، وبالتالي تطيل عمره وتقلل حاجته للصيانة، وهذا يختلف عن معايير الطرق داخل المدن، والتي لا تتجاوز سماكتها الـ7 سم، وتفتقر للمواد المضافة التي تزيد من جودة الطريق، منوها إلى أن سبب رفض البلديات غالبا إضافة هذه المواد ارتفاع ثمنها مما سيزيد من كلفة إنشاء الطريق.

ولفت مفضي إلى أن تسربات المياه من الأنابيب والمنازل وتجمعها بعد الأمطار وبقاءها لساعات قبل أن تجف يؤدي لتسربها للطبقات الداخلية محدثة هبوطا وتشققا وتصدعا.

واقترح أن أفضل حل لهذا الأمر تشكيل غرفة عمليات مشتركة بين كل الجهات الخدمية ذات العلاقة بالطرق، بحيث تضم ممثلا عن كل جهة مع البلدية ومقاول الإنشاء، يجتمعون مع إعلان الميزانية، وتضع كل جهة مشاريعها خلال العام والتنسيق بناء على ذلك بحيث يتزامن العمل على ذات الطريق لإنهاء كافة الأعمال المتعلقة به بين مختلف الجهات.

أبرز مشاكل الطرق الداخلية بحسب مفضي:

  • عدم وجود تنسيق مسبق قبل إنشاء الطريق بين الجهات الخدمية
  • المراسلات والمكاتبات الروتينية مع الجهات التي لديها أعمال على الطريق تطيل الزمن اللازم لإنهاء المشروع
  • بعد إنشاء الطريق قد تطاله أعمال حفر وردم من الكهرباء أو الهاتف أو المياه أو الصرف الصحي مما يؤثر على جودته
شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

صندوق النقد: الإصلاحات تعزز نمو اقتصاد المملكة غير النفطي

صندوق النقد: الإصلاحات تعزز نمو اقتصاد المملكة غير النفطي

رئيس وزراء كندا: نسعى لتكون لنا علاقات إيجابية مع المملكة

رئيس وزراء كندا: نسعى لتكون لنا علاقات إيجابية مع المملكة

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: المملكة جاهزة لإنشاء محطة نووية

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: المملكة جاهزة لإنشاء محطة نووية

الخارجية الروسية: التحضيرات جارية لزيارة بوتين للمملكة تلبية لدعوة الملك سلمان

الخارجية الروسية: التحضيرات جارية لزيارة بوتين للمملكة تلبية لدعوة الملك سلمان

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

للأسف.. عيدك… الأخير!!!
تدوينات حرة

للأسف.. عيدك… الأخير!!!

المزيد
انضمّ لركب الهاجرين!
مقالات

انضمّ لركب الهاجرين!

المزيد
أنقِذوا أطفال اليمن.. 23 ألف طفل أُجبروا على حمل السلاح.. 40% فتيات (صور)
تقارير وحوارات

أنقِذوا أطفال اليمن.. 23 ألف طفل أُجبروا على حمل السلاح.. 40% فتيات (صور)

المزيد
مسؤول بالجمعية الفقهية لـ«تواصل»: مبادرة كشاف المناشط تستهدف «الجودة» في خدمة الحجاج
تقارير وحوارات

مسؤول بالجمعية الفقهية لـ«تواصل»: مبادرة كشاف المناشط تستهدف «الجودة» في خدمة الحجاج

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>