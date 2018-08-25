لتكن طبيب نفسك.. 5 تعديلات غذائية تخفف مشاكل البواسير

تواصل – وكالات:

تستمر مشاكل البواسير لفترة طويلة وتمتد لسنوات، لذا يكون الحل في هذه الحالة أن نراقب الطعام الذي نأكله.

ووفقاً لمختصين فمن الممكن أن تجري تعديلات تغذوية لتخفيف مشكلة “البواسير” وتفادي تكرار نزيف هذا الجزء الحساس من الجسم.

وتأتي تلك التعديلات كالآتي:

التوابل:

إذا كنت تعاني من الإمساك المزمن ستكون الأطعمة الغنية بالتوابل عدوك الأول، تناول أطعمة قليلة الفلفل والبهارات، وتجنب الإفراط في أكل أطعمة الشارع والمطاعم السريعة.

اللحوم:

بعد التوابل تتضرر البواسير من اللحوم الحمراء. كلما زدت أكل الأطعمة النباتية كالخضراوات والفواكه وقللت اللحوم الحمراء ستشعر بتحسن.

الجبن.

إذا كنت من محبي الأجبان فقد حان الوقت لتتدرب على استبعاد الجبن من طعامك بالكامل أو بدرجة كبيرة. قد يجعلك ذلك تشعر باكتئاب، خاصة إذا كنت اعتدت على أكل سندويش جبن أو بيتزا لتحسين المزاج والحالة المعنوية، لكن انتبه: الاستهلاك المفرط للجبن سيفاقم حالة البواسير.

الأطعمة المصنّعة والمقالي.

الذين يقضون وقتاً طويلاً في الخارج، أو يعملون في مكاتب طوال النهار ليس لديهم وقت لإعداد وجبات منزلية مطبوخة بطريقة صحية. إذا كنت من هؤلاء ستنزعج بواسيرك كثيراً من أكل البرغر والبطاطا المقلية، أو أية معجنات ومخبوزات جاهزة.

الفواكه:

وبشكل عام عليك زيادة حصة الأطعمة النباتية كالفواكه والخضراوات، وشرب المزيد من الماء والسوائل الخالية من الكافيين.