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6 إجراءات سهلة تساعد الطفل على النوم مبكراً.. تعرف عليها

6 إجراءات سهلة تساعد الطفل على النوم مبكراً.. تعرف عليها
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تواصل – وكالات:

تضطرب مواعيد النوم خلال فصل الصيف كثيراً، خصوصا بين الأطفال وهو ما يثير أزمة مع دخول الموسم الدراسي الجديد.

وينبغي على الأبوين اتخاذ إجراءات لاستعادة روتين النوم ليحصل الطفل على الراحة المطلوبة لسلامة النمو، وليستعد للعودة إلى المدارس.

وتقول الدراسات ‘‘إن الطفل بين عمر سنة و3 سنوات يحتاج الطفل من 10 إلى 13 ساعة من النوم يومياً، لكن مع بلوغه 7 سنوات وحتى مرحلة المراهقة تقل ساعات النوم المثالية إلى 9 ساعات‘‘، ولمساعدة الطفل على النعاس مبكراً، إليكي بعض الإجراءات الآتية:

الاستحمام بماء دافئ:  يساعد تغيير حرارة الجسم الطفل على الاسترخاء، ويوصّل رسالة إلى الدماغ أن الوقت قد حان للهدوء والنوم.

إيقاف الإلكترونيات: تتداخل الأجهزة الإلكترونية مع دورات النوم الطبيعية، لذلك تأكد من أن طفلك قد أوقف تشغيل التلفزيون، والهاتف، والكومبيوتر، أو أية أجهزة أخرى لألعاب الفيديو أو ما شابه قبل ساعة من موعد النوم.

لا قيلولة: إذا كان صغيرك في الماضي قد اعتاد على نوم القيلولة قد تؤثر في مرحلة تالية على دورات النوم العادية، لذلك ينبغي التوقف عن نوم القيلولة.

وقت التهيئة للنوم:  غالباً لا يستطيع الطفل النعاس بعد 5 دقائق من اللعب أو عمل الواجب الدراسي، لذا يجب أن يمتد وقت التهيئة للنوم بحيث يتيح للطفل الاسترخاء، والاستمتاع بقراءة قصة ما قبل النوم، وتشغيل الضوء الخافت المناسب للنوم.

غرفة صديقة للنوم: على الأبوين التأكد من أن الضوء لا ينفذ لغرفة الطفل أثناء الليل، وأن الإضاءة المحيطة بالغرفة لا تسبب انقطاع إيقاع النوم، وأن درجة حرارة الغرفة مناسبة.

مشاكل البيت: تمسُّك الأبوين بدورات النوم الطبيعية هو المفتاح لضبط الساعة البيولوجية لدى الطفل، ويساعد إبعاد الطفل عن الأحداث والمشاكل العائلية ليبقى ذهنه صافياً، ولا تتداخل أية مؤثرات على دورة النوم لديه.

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