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«التجارة»: ضبط 1.3 مليون سلعة و1700 منشأة تجارية مخالفة خلال الحج

«التجارة»: ضبط 1.3 مليون سلعة و1700 منشأة تجارية مخالفة خلال الحج
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تواصل – واس:

نفذت الفرق الرقابية بوزارة التجارة والاستثمار أكثر من (23) ألف جولة تفتيشية على المنشآت التجارية ومنافذ البيع في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة خلال موسم حج هذا العام 1439هـ.

ووقفت الفرق الرقابية بالوزارة على (20.801) منشأة تجارية ومنفذ لبيع المنتجات الغذائية والاستهلاكية من بينها منافذ البيع والمخابز والشاحنات المبردة وسيارات الإمداد التمويني المتجولة في المشاعر المقدسة، كما شملت الجولات الرقابية التفتيش على (1.001) منشأة تجارية لبيع وتجارة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة، و(800) منشأة لبيع إطارات المركبات وتغيير الزيوت، و(465) محطة للخدمات البترولية.

وأسفرت الجولات خلال موسم حج هذا العام عن ضبط ومصادرة (1.3) مليون سلعة غذائية واستهلاكية وإيقاع العقوبات النظامية على المخالفين، كما تم تحرير (1.737) مخالفة تجارية فورية.

واشتملت الضبطيات على (93.066) منتجًا مخالفًا للمواصفات و(1.1) مليون منتج مغشوش و (147.873) سلعة منتهية الصلاحية، و(4.866) منتجًا مخالفًا لنظام العلامات التجارية.

ودعت وزارة التجارة والاستثمار عموم المستهلكين للتواصل معها في حال وجود شكاوى أو ملاحظات عبر مركز البلاغات على الرقم (1900) أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري” أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

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