«أبل» تعرض أول جهاز كمبيوتر لها في مزاد علني.. سعره مذهل (صور)

تواصل – وكالات:

أعلنت شركة “أبل” عن طرح أول جهاز نادر أطلقته في تاريخها، للبيع في مزاد علني ينطلق الخميس 13 سبتمبر المقبل، وينتهي ظهر الاثنين 24 سبتمبر، وذلك بمبلغ يصل إلى 470 ألف جنيه إسترليني.

وبحسب ما أفادت به صحيفة “ذا صن” البريطانية، فيعد هذا الجهاز هو بدايات لتاريخ الحوسبة،حيث صُمم الجهاز في مرآب بولاية كاليفورنيا، على يد كل من وزنياك وستيف جوبز، مؤسسا الشركة، وقد تم التخلي عن الجهاز في أكتوبر 1977.

وتشير التقديرات، إلى أن هناك ما يقرب من 60 جهاز كمبيوتر “Apple 1” متبقية، مع وجود 8 أمثلة فقط تعمل في العالم اليوم، وقد تم إنتاج القطعة المعروضة في عام 1976، وهي تظهر بمظهر بدائي ولوحة مفاتيح مكشوفة، وشاشة صغيرة ولوحات إلكترونية غير مغطاة.