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أمانة جدة تحبط تهريب 195 ذبيحة فاسدة وتزيل 30 مسلخًا عشوائيًا (صور)

أمانة جدة تحبط تهريب 195 ذبيحة فاسدة وتزيل 30 مسلخًا عشوائيًا (صور)
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تواصل – فريق التحرير:

تمكنت أمانة محافظة جدة، خلال ثاني وثالث أيام عيد الأضحى المبارك، من إحباط تهريب 195 ذبيحة فاسدة في 4 نقاط تفتيش عبر المنافذ واحتجزت 46 مركبة تقل تلك المذبوحات بطرق مخالفة وتفتقر لاشتراطات الحفظ والتخزين.

وتوزعت المضبوطات على منفذ هدى الشام بنطاق بلدية بريمان؛ حيث تم رصد 129 ذبيحة فاسدة، و42 ذبيحة في منفذ الكوبري الميت بنطاق بلدية الجنوب، بينما أتلفت بلدية أم السلم 21 ذبيحة كانت قادمة من منفذ حدا طريق مكة القديم، و3 ذبائح فاسدة أتلفتها بلدية طيبة عبر منفذ عسفان.

وكانت الأمانة قد شكّلت لجنة برئاسة الإدارة العامة للبلديات الفرعية لمنع نقل لحوم الأضاحي من المشاعر المقدسة إلى مدينة جدة وذلك بوضع نقاط تفتيش تعمل على مدار الساعة تشرف عليها البلديات الفرعية بالتنسيق مع إدارات المسالخ وأسواق النفع العام والنظافة وصحة البيئة، وبالتعاون مع الدوريات الأمنية.

إلى ذلك واصلت الأمانة حملاتها الرقابة الميدانية في الطرق والأحياء لمنع الممارسات العشوائية والحد من مظاهر التلوث البصري والبيئي خلال أيام عيد الأضحى المبارك، ما أسفر عن إزالة أكثر من 30 مسلخًا عشوائيًا بنطاق بلدية المليساء الفرعية؛ حيث استغلت عمالة مخالفة الأراضي الفضاء والأحواش الشعبية بحي القرينية، ومحيط سوق الأنعام المركزي مكانًا للذبح العشوائي، كما أزالت البلدية 18 حظيرة عشوائية.

من جانبها أخلت بلدية المطار الفرعية 3 مواقع من سيارات نقل مخالفة تمارس نشاط بيع المواشي في غير الأماكن المخصصة، فيما أزالت البلدية 3 حظائر أغنام في حيي المروة والفيصلية وجرى تنظيف المواقع وإزالة الآثار والمخلفات الناتجة عن تلك الممارسات.

 

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