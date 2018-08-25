أقيمت بمخيم «الراجحي».. نشاط مكثف لمكتب الدعوة بالصناعية الجديدة خلال الحج (فيديو وصور)

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

حادث مروع جنوب جدة.. إصابة 12 شخصاً من عائلة واحدة

حادث مروع جنوب جدة.. إصابة 12 شخصاً من عائلة واحدة

أصاب شرطياً.. الإطاحة بمتهم أطلق النار على دورية أمنية بالأفلاج

أصاب شرطياً.. الإطاحة بمتهم أطلق النار على دورية أمنية بالأفلاج

«الغذاء والدواء»: احذروا الخلطات العشبية.. غش وادعاءات كاذبة

«الغذاء والدواء»: احذروا الخلطات العشبية.. غش وادعاءات كاذبة

«الرجل الصابر».. حاج فلسطيني استشهد 20 فرداً من عائلته ليلة العيد

«الرجل الصابر».. حاج فلسطيني استشهد 20 فرداً من عائلته ليلة العيد

أقيمت بمخيم «الراجحي».. نشاط مكثف لمكتب الدعوة بالصناعية الجديدة خلال الحج (فيديو وصور)

أقيمت بمخيم «الراجحي».. نشاط مكثف لمكتب الدعوة بالصناعية الجديدة خلال الحج (فيديو وصور)
0

تواصل – فريق التحرير:

رعاية حجاج بيت الله الحرام وخدمتهم والاهتمام بتثقيفهم ورفع وعيهم الديني والشرعي، مهمة عظيمة، قرر المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالصناعية الجديدة بالرياض، أن يأخذها على عاتقه هذا العام، خصوصاً بين أبناء الجاليات غير الناطقة بالعربية في بلاد الحرمين الشريفين.

وعلى هذا الأساس، شهد موسم الحج هذا العام نشاطاً مكثفاً وغير عادي لمكتب الدعوة بالصناعية الجديدة، حيث حرص المكتب على إقامة المحاضرات الدينية والتوعوية والتثقيفية لضيوف الرحمن من تلك الجاليات المختلفة، والتي انعقدن بمخيم شركة الراجحي المحدودة، وهو الأمر الذي كان له بالغ الأثر عليهم.

وأشرف على تلك المحاضرات كوكبة من دعاة المكتب بالصناعية الجديدة، والذين حرصوا على أن تكون المحاضرات بلغاتهم الأجنبية المباشرة، كي يسهل إيصال المعلومات لهم دون الحاجة إلى وسيط أو مترجم، كما حرصوا على تنوع أساليب الإلقاء وتعددها لتكون أكثر تشويقاً وجاذبية للحجاج.

وأجريت المحاضرات داخل مخيم شركة الراجحي المحدودة، التي حرصت على تجهيز المخيمات بالشكل المناسب لراحة حجاج بيت الله الرحمن وضيوفه الكرام.

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«التجارة»: ضبط 1.3 مليون سلعة و1700 منشأة تجارية مخالفة خلال الحج

«التجارة»: ضبط 1.3 مليون سلعة و1700 منشأة تجارية مخالفة خلال الحج

شاهد.. رجال أمن المملكة يحتفلون بنجاح موسم الحج 2018

شاهد.. رجال أمن المملكة يحتفلون بنجاح موسم الحج 2018

«الحج والعمرة»: إعادة 80% من مفقوادت الحجاج لأصحابها

«الحج والعمرة»: إعادة 80% من مفقوادت الحجاج لأصحابها

خطط لتدوير نفايات موسم الحج بالعاصمة المقدسة.. قريباً

خطط لتدوير نفايات موسم الحج بالعاصمة المقدسة.. قريباً

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

للأسف.. عيدك… الأخير!!!
تدوينات حرة

للأسف.. عيدك… الأخير!!!

المزيد
انضمّ لركب الهاجرين!
مقالات

انضمّ لركب الهاجرين!

المزيد
أنقِذوا أطفال اليمن.. 23 ألف طفل أُجبروا على حمل السلاح.. 40% فتيات (صور)
تقارير وحوارات

أنقِذوا أطفال اليمن.. 23 ألف طفل أُجبروا على حمل السلاح.. 40% فتيات (صور)

المزيد
مسؤول بالجمعية الفقهية لـ«تواصل»: مبادرة كشاف المناشط تستهدف «الجودة» في خدمة الحجاج
تقارير وحوارات

مسؤول بالجمعية الفقهية لـ«تواصل»: مبادرة كشاف المناشط تستهدف «الجودة» في خدمة الحجاج

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>