أقيمت بمخيم «الراجحي».. نشاط مكثف لمكتب الدعوة بالصناعية الجديدة خلال الحج (فيديو وصور)

تواصل – فريق التحرير:

رعاية حجاج بيت الله الحرام وخدمتهم والاهتمام بتثقيفهم ورفع وعيهم الديني والشرعي، مهمة عظيمة، قرر المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالصناعية الجديدة بالرياض، أن يأخذها على عاتقه هذا العام، خصوصاً بين أبناء الجاليات غير الناطقة بالعربية في بلاد الحرمين الشريفين.

وعلى هذا الأساس، شهد موسم الحج هذا العام نشاطاً مكثفاً وغير عادي لمكتب الدعوة بالصناعية الجديدة، حيث حرص المكتب على إقامة المحاضرات الدينية والتوعوية والتثقيفية لضيوف الرحمن من تلك الجاليات المختلفة، والتي انعقدن بمخيم شركة الراجحي المحدودة، وهو الأمر الذي كان له بالغ الأثر عليهم.

وأشرف على تلك المحاضرات كوكبة من دعاة المكتب بالصناعية الجديدة، والذين حرصوا على أن تكون المحاضرات بلغاتهم الأجنبية المباشرة، كي يسهل إيصال المعلومات لهم دون الحاجة إلى وسيط أو مترجم، كما حرصوا على تنوع أساليب الإلقاء وتعددها لتكون أكثر تشويقاً وجاذبية للحجاج.

وأجريت المحاضرات داخل مخيم شركة الراجحي المحدودة، التي حرصت على تجهيز المخيمات بالشكل المناسب لراحة حجاج بيت الله الرحمن وضيوفه الكرام.