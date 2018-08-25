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23 محاضرة و3 لقاءات مفتوحة للشؤون الإسلامية في مسجد الخيف بـ «منى» (صور)

23 محاضرة و3 لقاءات مفتوحة للشؤون الإسلامية في مسجد الخيف بـ «منى» (صور)
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تواصل – فريق التحرير:

أفادت الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أن إجمالي البرامج الدعوية التي نفذتها في مسجد الخيف بمشعر منى بلغت (23) محاضرة، تم تنظيمها خلال المدة من السابع وحتى الثالث عشر من شهر ذي الحجة 1439هـ ، فيما بلغ عدد اللقاءات العلمية المفتوحة (3) لقاءات.

وقال فضيلة وكيل الوزارة المساعد لشؤون الدعوة والإرشاد المشرف على البرنامج العلمي في مسجد الخيف الشيخ عواد بن سبتي العنزي : أن الوزارة أتمت ــ بحمد الله تعالى ــ تنفيذ هذه البرامج الدعوية في سياق رسالتها لتوعية ضيوف الرحمن عند أداء المناسك .. مبيناً أن هذه البرامج جاءت ضمن خطة الوزارة الدعوية في هذا الشأن .. حيث اشتمل البرنامج الدعوي على ثلاث وعشرين محاضرة ، وثلاثة لقاءات مفتوحة مع كبار العلماء والدعاة المشاركين في التوعية العلمية.

وأبان فضيلته أن موضوعات المحاضرات واللقاءات المفتوحة تنوعت فيما يحتاج إليه الحجاج في بيان المناسك ، وأصول الاعتقاد، وفقه العبادات والسلوك والأخلاق، ولزوم الجماعة، والحذر من الفرقة والاختلاف ، وبيان الحقوق الشرعية لله ــ تعالى ــ ولخلقه وفق منهج وسطي معتدل .

وفي نهاية تصريحه ، قال الشيخ عواد العنزي : إن جميع المحاضرات واللقاءات تم بثها مباشرة على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت).

 

 

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