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حبة فاكهة واحدة تداوي أمراض «لحمة العيد»
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تواصل – وكالات:

يعاني الكثير منا من أمراض عديدة في الجهاز الهضمي والقولون، خاصة بعد إجازة عيد الأضحى، التي يكثر فيها تناول اللحوم والوجبات الدسمة.

لكن علماء من بوسطن، أشاروا في دراسة جديدة نشرها موقع “ماي دومين”، إلى أن حبة “فراولة” واحدة، قادرة على تحسين عمل القناة الهضمية، وعلاج مختلف الأمراض المعوية.

وأشارت الدراسة إلى أن تناول حبة الفراولة الواحدة أو ثلاثة أرباع كوب من عصير الفراولة، قادر على علاج أمراض معوية عديدة، مثل مرض الأمعاء الالتهابي، والتهاب القولون التقرحي، علاوة على تحسينها عمل القناة الهضمية وتحسين صحة الأمعاء بشكل عام.

وأوضح الباحثون أن تناول ثلاثة أرباع من كوب عصير الفراولة يوميا يعزز من نمو البكتيريا الجيدة داخل الأمعاء، ويساهم في تقوية النظام المناعي للشخص، وتحسين صحة الدماغ.

وتوصل العلماء إلى تلك النتائج بعد تجربتها على فئران التجارب، ووجدوا أن اتباع نظام غذائي من الفراولة يعزز فقدان الوزن الزائد، كما يساهم في علاج معظم الأمراض المعوية، التي يمكن أن تصيب الشخص.

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