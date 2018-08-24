وزير التعليم يعلن تشغيل «مدينة بكة» للتربية الخاصة

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

اليمن.. مقتل قيادات مقربة من زعيم الحوثيين في معارك جنوب صعدة

اليمن.. مقتل قيادات مقربة من زعيم الحوثيين في معارك جنوب صعدة

«تعليم الرياض» تعلن زيادة الرسوم الدراسية للمدارس الأهلية والأجنبية

«تعليم الرياض» تعلن زيادة الرسوم الدراسية للمدارس الأهلية والأجنبية

بعثة الحج العراقية توضح ملابسات وفاة حاج بالحرم المكي (فيديو)

بعثة الحج العراقية توضح ملابسات وفاة حاج بالحرم المكي (فيديو)

«التحالف» يكشف تفاصيل استهداف مدني جازان بصاروخ حوثي

«التحالف» يكشف تفاصيل استهداف مدني جازان بصاروخ حوثي

وزير التعليم يعلن تشغيل «مدينة بكة» للتربية الخاصة

وزير التعليم يعلن تشغيل «مدينة بكة» للتربية الخاصة
وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى
0

تواصل – واس:

أعلن وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، عن تشغيل مدينة بكة للتربية الخاصة بمكة المكرمة، كأول مشروع استثماري تنموي من نوعه يسهم في تقديم الخدمات لفئات التربية الخاصة، حيث تعد أول مدينة متكاملة لتقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية في مراحل النمو المبكرة على مستوى الشرق الأوسط بطاقة استيعابية تصل لأكثر من 1000 طالب وطالبة للمرحلة الابتدائية إضافةً للخدمات المساندة المقدمة التي منها 250 جلسة يومياً.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة تطوير التعليم القابضة الدكتور سعود بن خضير، أن مدينة بكة خضعت لدراسات مستفيضة من جهات مختصة بهدف جعلها أحد المشروعات ذات التشغيل الذاتي التي تقدم خدماتها وفق رؤية تحقق أعلى معايير الجودة وتضمن مستوى عالياً جداً من الخدمات العلاجية والتعليمية.

وأضاف أن الشركة استثمرت في إنشاء مدينة بكة إيماناً بالدور الرئيس الذي ستقوم به في دعم الخدمات التي تقدمها وزارة التعليم للطلاب والطالبات المستهدفون بخدماتها في مجال الاحتياجات الخاصة على مختلف أشكالها.

وكشف الدكتور ابن خضير عن أن “شركة تطوير القابضة” ستقوم بتشغيل المدينة اعتباراً من مطلع العام الدراسي القادم 1439 / 1440هـ وستكون المدينة بداية لعودة المبتعثين من طلابنا إلى أرض الوطن الذين غادروا للحصول على الخدمات ذات الصِّلة بهذه الفئة من أبناء وطننا الغالي.

وفي السياق ذاته تشتمل مدينة بكة للتربية الخاصة: (مدرسة متخصصة) لخدمات التدخل المبكر لذوي اضطراب طيف التوحد ومتلازمة داون من عمر 3 سنوات، كما تشتمل على (مركز للخدمات التعليمية) لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية.

ويضم (مركز الخدمات الدائمة) خدمة التأهيل والإيواء والضيافة، ويسعى (مركز الخدمات المساندة) إلى تقديم جلسات تخصصية لأكثر من 18000 مستفيد سنوياً، وأكثر من 75000 جلسة سنوياً. ويأتي افتتاح مدينة بكة للتربية الخاصة، تأكيداً على ما أولته المملكة العربية السعودية من اهتمام ورعاية لذوي الفئات الخاصة وتمكينهم من حقهم في التعليم وفق رؤية المملكة 2030 التي عززت العناية بذوي الإعاقة وتسخير الإمكانات كافة لحصولهم على فرص تعليم وعمل مناسبة لهم.

يذكر أن شركة تطوير القابضة, أعلنت في وقت سابق أن مدينة بكة بدأت استقبال الراغبين الإفادة من خدماتها عبر بوابة خصصت لذلك وتقوم بالإجراءات الكفيلة بتيسير التسجيل والبدء في الموعد المحدد بداية العام الدراسي القادم. ‏

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«التعليم» تمنح مجموعة من المعلمين «درجات إضافية» بدون أثر رجعي

«التعليم» تمنح مجموعة من المعلمين «درجات إضافية» بدون أثر رجعي

استعداداً للدراسة.. «التعليم» تنفذ برنامج التطوير المهني للمعلمين (إنفوجراف)

استعداداً للدراسة.. «التعليم» تنفذ برنامج التطوير المهني للمعلمين (إنفوجراف)

6 آلاف خريج جامعي: «التعليم» لم تنصفنا وحرمتنا من التعيين

6 آلاف خريج جامعي: «التعليم» لم تنصفنا وحرمتنا من التعيين

التعليم: اختبارات الفصل الصيفي وفق ما هو مجدول مسبقاً

التعليم: اختبارات الفصل الصيفي وفق ما هو مجدول مسبقاً

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

للأسف.. عيدك… الأخير!!!
تدوينات حرة

للأسف.. عيدك… الأخير!!!

المزيد
انضمّ لركب الهاجرين!
مقالات

انضمّ لركب الهاجرين!

المزيد
أنقِذوا أطفال اليمن.. 23 ألف طفل أُجبروا على حمل السلاح.. 40% فتيات (صور)
تقارير وحوارات

أنقِذوا أطفال اليمن.. 23 ألف طفل أُجبروا على حمل السلاح.. 40% فتيات (صور)

المزيد
مسؤول بالجمعية الفقهية لـ«تواصل»: مبادرة كشاف المناشط تستهدف «الجودة» في خدمة الحجاج
تقارير وحوارات

مسؤول بالجمعية الفقهية لـ«تواصل»: مبادرة كشاف المناشط تستهدف «الجودة» في خدمة الحجاج

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>