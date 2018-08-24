«الغذاء والدواء»: احذروا الخلطات العشبية.. غش وادعاءات كاذبة

حذَّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من استخدام بعض الخلطات التي يتم الترويج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لخطورتها على الصحة.

وأوضحت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر” أنه تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي دعاية تروج لبعض الخلطات العشبية، ويزعم مُروِّجوها أنها مجربة ومفيدة لعلاج بعض الأمراض، أو لتخفيف الوزن، والحقيقة أن الخلطات العشبية مجهولة المصدر والتركيب تعد مصدر خطر على صحة الإنسان، وذلك لاحتمال احتوائها على مواد ضارة أو تعارضها مع بعض الأدوية.

وأضافت الهيئة: “ولكي لا يقع المستهلكون فريسة لبائعي الخلطات مجهولة المصدر والتركيب، تنصح الهيئة باستخدام العقاقير العشبية المقننة والمسجلة من قبلها؛ حيث إن الهيئة تضمن سلامة تلك العقاقير من الغش والادعاءات الكاذبة”.