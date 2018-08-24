بعد إنقاذها من جلطة قلبية.. حاجة إيرانية تشيد بالرعاية الطبية في مكة

تواصل – مكة المكرمة:

عبَّرت حاجة إيرانية وتدعى “صفية” بعد عملية جراحية ناجحة أجريت لها في مدينة الملك عبد الله الطبية بمكة المكرمة، عن تقديرها وشكرها للاهتمام الذي حظيت به والرعاية الصحية التي قدمت إليها.

وكان الطاقم الطبي بمدينة الملك عبد الله الطبية بمكة المكرمة قد أنقذ حياة الحاجة الإيرانية بعد إجراء الفريق الطبي بالمدينة عملية جراحية لها أنقذتها من جلطة قلبية حادة وانسداد بشرايين القلب.

وعقب “إفاقتها” عبرت الحاجة الإيرانية عن شكرها للفريق الطبي، مؤكدة أنها الآن تتمتع بصحة جيدة، معبرة عن امتنانها للعاملين بالمدينة الطبية، وقالت: “أدعو لهم بأن يسلّمهم الله جميعًا، لأنهم اهتموا بي جيدًا”.

وكان قد تم نقل الحاجة الستينية إلى المدينة الطبية بالإخلاء الجوي بعد إصابتها بجلطة قلبية حادة، إذ تم إخضاعها لعملية جراحية عاجلة لتوسيع الشرايين خرجت بعدها بسلام.