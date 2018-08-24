«الحج والعمرة»: إعادة 80% من مفقوادت الحجاج لأصحابها

تواصل – فريق التحرير:

كشفت لجنة الضائعات بوزارة الحج عن أن إجمالي المفقودات التي تسلمتها وزارة الحج والعمرة بلغ 1095 مفقوداً وتتنوع ما بيع حقائب كبيرة وصغيرة تضم أغراض متنوعة للحجاج وأجهزة هاتف جوال ونظارات ومبالغ مالية من اللقطات للحجاج، حتى صباح يوم أمس السبت 14 / 12 / 1439هـ.

وأوضحت اللجنة خلال زيارة معالي رئيس الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم الشيخ عبدالعزيز بن محمد المهنا، لها، أنه تمت إعادة 746 مفقودات للحجاج خلال الأيام الماضية في مكة المكرمة، أي ما يشكل قرابة 80% من المفقودات والتي لها بيانات توضح اسم أو عنوان لصاحبها أو مؤسسة الحج التي يتبع لها، وتبقى 349 مفقوداً لا يوجد أي بيانات لأصحابها، أو طلب أصحابها الانتظار على استلامها حتى العودة من المشاعر.

واطلع “المهنا” خلال الزيارة على خطوات العمل لتسجيل المفقودات والضائعات إلى مرحلة تسليمها لأصحابها أو حفظها إلى حين استلام الهيئة لها بعد تاريخ مغادرة آخر رحلة من رحلات الحجاج في 15 محرم، كما قام بجولة على أقسام اللجنة حيث تبين سرعة تسليم تلك المفقودات لأصحابها وتوثيق ذلك.

وأعرب رئيس الهيئة عن شكره لوزارة الحج والعمرة ممثلة في لجنة الضائعات تلك الجهود المبذولة في خدمة ضيوف الرحمن كما أعرب عن تطلعه، للمزيد من التعاون بين الهيئة ووزارة الحج والعمرة في ظل توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والتي تبذل قصارى جهدها بتقديم أفضل الخدمات للحجاج والمعتمرين.

وكان مدير عام فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة نائب رئيس لجنة الحج والعمرة محمد بن مرزا عالم، ومدير عام التركات بالهيئة سكرتير لجنة الحج والعمرة عبدالله بن ماجد الطريس، قد رافقوا رئيس الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، للجنة الضائعات بوزارة الحج والعمرة، واستقبلهم مدير خدمات الحجاج ناصر القرشي، وممثل الهيئة في اللجنة محمد الشمراني، الذي بدوره استعرض المعلومات السابقة.