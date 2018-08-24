«الحج والعمرة»: إعادة 80% من مفقوادت الحجاج لأصحابها

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

اليمن.. مقتل قيادات مقربة من زعيم الحوثيين في معارك جنوب صعدة

اليمن.. مقتل قيادات مقربة من زعيم الحوثيين في معارك جنوب صعدة

«تعليم الرياض» تعلن زيادة الرسوم الدراسية للمدارس الأهلية والأجنبية

«تعليم الرياض» تعلن زيادة الرسوم الدراسية للمدارس الأهلية والأجنبية

بعثة الحج العراقية توضح ملابسات وفاة حاج بالحرم المكي (فيديو)

بعثة الحج العراقية توضح ملابسات وفاة حاج بالحرم المكي (فيديو)

«التحالف» يكشف تفاصيل استهداف مدني جازان بصاروخ حوثي

«التحالف» يكشف تفاصيل استهداف مدني جازان بصاروخ حوثي

«الحج والعمرة»: إعادة 80% من مفقوادت الحجاج لأصحابها

«الحج والعمرة»: إعادة 80% من مفقوادت الحجاج لأصحابها
0

تواصل – فريق التحرير:

كشفت لجنة الضائعات بوزارة الحج عن أن إجمالي المفقودات التي تسلمتها وزارة الحج والعمرة بلغ 1095 مفقوداً وتتنوع ما بيع حقائب كبيرة وصغيرة تضم أغراض متنوعة للحجاج وأجهزة هاتف جوال ونظارات ومبالغ مالية من اللقطات للحجاج، حتى صباح يوم أمس السبت 14 / 12 / 1439هـ.

وأوضحت اللجنة خلال زيارة معالي رئيس الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم الشيخ عبدالعزيز بن محمد المهنا، لها، أنه تمت إعادة 746 مفقودات للحجاج خلال الأيام الماضية في مكة المكرمة، أي ما يشكل قرابة 80% من المفقودات والتي لها بيانات توضح اسم أو عنوان لصاحبها أو مؤسسة الحج التي يتبع لها، وتبقى 349 مفقوداً لا يوجد أي بيانات لأصحابها، أو طلب أصحابها الانتظار على استلامها حتى العودة من المشاعر.

واطلع “المهنا” خلال الزيارة على خطوات العمل لتسجيل المفقودات والضائعات إلى مرحلة تسليمها لأصحابها أو حفظها إلى حين استلام الهيئة لها بعد تاريخ مغادرة آخر رحلة من رحلات الحجاج في 15 محرم، كما قام بجولة على أقسام اللجنة حيث تبين سرعة تسليم تلك المفقودات لأصحابها وتوثيق ذلك.

وأعرب رئيس الهيئة عن شكره لوزارة الحج والعمرة ممثلة في لجنة الضائعات تلك الجهود المبذولة في خدمة ضيوف الرحمن كما أعرب عن تطلعه، للمزيد من التعاون بين الهيئة ووزارة الحج والعمرة في ظل توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والتي تبذل قصارى جهدها بتقديم أفضل الخدمات للحجاج والمعتمرين.

وكان مدير عام فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة نائب رئيس لجنة الحج والعمرة محمد بن مرزا عالم، ومدير عام التركات بالهيئة سكرتير لجنة الحج والعمرة عبدالله بن ماجد الطريس، قد رافقوا رئيس الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، للجنة الضائعات بوزارة الحج والعمرة، واستقبلهم مدير خدمات الحجاج ناصر القرشي، وممثل الهيئة في اللجنة محمد الشمراني، الذي بدوره استعرض المعلومات السابقة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

خطط لتدوير نفايات موسم الحج بالعاصمة المقدسة.. قريباً

خطط لتدوير نفايات موسم الحج بالعاصمة المقدسة.. قريباً

«بنتن»: رؤية المملكة 2030 أدخلت على قطاع الحج والعمرة تطورات غير مسبوقة

«بنتن»: رؤية المملكة 2030 أدخلت على قطاع الحج والعمرة تطورات غير مسبوقة

رسائل الشيخ السديس لزوار بيت الله الحرام (فيديو)

رسائل الشيخ السديس لزوار بيت الله الحرام (فيديو)

أمير تبوك يتابع المرحلة الأخيرة لتوديع الحجاج عبر منفذ «حالة عمار»

أمير تبوك يتابع المرحلة الأخيرة لتوديع الحجاج عبر منفذ «حالة عمار»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

للأسف.. عيدك… الأخير!!!
تدوينات حرة

للأسف.. عيدك… الأخير!!!

المزيد
انضمّ لركب الهاجرين!
مقالات

انضمّ لركب الهاجرين!

المزيد
أنقِذوا أطفال اليمن.. 23 ألف طفل أُجبروا على حمل السلاح.. 40% فتيات (صور)
تقارير وحوارات

أنقِذوا أطفال اليمن.. 23 ألف طفل أُجبروا على حمل السلاح.. 40% فتيات (صور)

المزيد
مسؤول بالجمعية الفقهية لـ«تواصل»: مبادرة كشاف المناشط تستهدف «الجودة» في خدمة الحجاج
تقارير وحوارات

مسؤول بالجمعية الفقهية لـ«تواصل»: مبادرة كشاف المناشط تستهدف «الجودة» في خدمة الحجاج

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>