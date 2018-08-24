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فيديو يثير الذعر بين رواد «تويتر».. حقق 4 ملايين مشاهدة

فيديو يثير الذعر بين رواد «تويتر».. حقق 4 ملايين مشاهدة
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تواصل – فريق التحرير:

تسبب مقطع فيديو “غريب” نشره أحد سكان سان أنطونيو بولاية تكساس الأمريكية على مَوقع “تويتر”، في موجة ذعر بين رواد الشبكة العنكبوتية.

ونشر الفيديو على تويتر صاحب الحساب المسمى “@jolynn”، ويظهر فيه ولد صغير يلعب أمام المرآة، وبعد ثوان يستدير ويبتعد عن المرآة، وفي الوقت ذاته يتحرك انعكاس الطفل أسرع من الطفل نفسه، ويختفي قبله بلحظات.

وكتب المغرد ناشر المقطع في شرح الفيديو: “كلما ألقي نظرة على هذا الفيديو، كلما بدا الأمر أكثر جنوناً بالنسبة لي!”.

وأثار المقطع عاصفة من التعليقات والتكهنات، إذ حقق ما يقارب من 4 ملايين مشاهدة وحاز على إعجاب نحو 178 ألف شخص.

وكتب أحد المعلقين تغريدة تقول: “أنا تجمدت لمدة دقيقة!”، فيما كتب آخر: “لم أر في حياتي مرآة يتأخر فيها الانعكاس لـ0.5 ثانية!”.

بينما اعتبر آخرون أن الفيديو به خداع بصري، حيث علق أحدهم قائلاً: “أنا أتعجب أنه ما زال هناك من يجهل تطور علم المؤثرات البصرية والحاسوب”.

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