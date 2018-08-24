«الخطوط السعودية» تُطلق خدمة «بيسترو» المتقدمة لركاب الضيافة

تواصل – الرياض:

أطلقت الخطوط السعودية، خدمة مميزة بمفهوم جديد وعصري في تقديم الطعام للمسافرين على درجة الضيافة، شملت وجهات دولية منتقاة في مرحلتها الأولى قبل تعميم الخدمة، حيث تم تصميم قوائم طعام مبتكرة ومتنوعة يتم تقديمها للضيوف وفق خدمة “بيسترو Bistro” العالمية الحديثة.

ويستمتع الضيوف بتشكيلة مختارة من المقبلات المتنوعة، إلى جانب مجموعة منتقاة من الأطباق الرئيسية، والوجبات الخفيفة والحلويات، وتقديم القهوة العربية التقليدية، والتمور، والآيس كريم، لأول مرة في درجة الضيافة، كما تم وضع القوائم الجديدة في مطابخ راقية من جميع أنحاء العالم بالتعاون بين الخطوط السعودية وطهاة من المملكة، وبريطانيا، وفرنسا، من أجل تقديم قوائم طعام تعكس لمسة عالمية فاخرة للذواقة، تتضمن الأصناف المقدمة في قوائم الطعام, خيارات جديدة متنوعة.

وأوضح مساعد المدير العام للاتصال المؤسسي المتحدث الرسمي للخطوط السعودية فهد بن عبدالله باهديله، أن إطلاق الخدمة المتميزة “بيسترو Bistro” على درجة الضيافة يأتي ضمن الخطوات التنفيذية لبرنامج (TOP5) وتنفيذاً لمبادرات برنامج التحول في الخطوط السعودية (SV 2020) الذي يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030 إذ ستقدم “السعودية” تجربة ضيافة مميزة، وكل مبادرة جديدة يتم طرحها تجسد التزام “السعودية” بضمان رحلة جميلة وممتعة.

وأشار إلى أن الخدمة الجديدة (Bistro Dining) خدمة بيسترو، في مرحلتها الأولى تقدم على الرحلات بين جدة ولندن وباريس ومانشستر، فيما سيتم الإعلان عن المزيد من الرحلات التي ستقدم الوجبات على طريقة بيسترو قريباً.