«كلاشينكوف» تكشف عن أحدث روبوت مقاتل

تواصل – وكالات:

طورت شركة كلاشنيكوف كونسيرج الروسية لصناعة الأسلحة، روبوت مقاتل مضاد مضاد للرصاص، بلغ طوله 13 قدماً، ويتم تشغيله من قبل طيارين يجلسون داخله.

وكشفت الشركة عن الروبوت المقاتل الأحدث عالمياً، جنباً إلى جنب مع مركبات الخدمات والبنادق الهجومية الجديدة، وشاركت بهذه المنتجات في معرض الجيش لعام 2018 في باتريوت بارك خارج موسكو.

ولا يزال الروبوت الذهبي، المسمى إيغوريك، في مرحلة التطوير، إذ لا يرغب منتجوه في الكشف عن كل معالمه إلا بعد انتهائه.

وحتى الآن، كل ما هو معروف عن الروبوت الجديد، هو أنه يزن 4.5 طن ويمكن أن يُحمل على مركبات خاصة، ويحمل الأشياء بما في ذلك الأسلحة.

وتتيح المقصورة خلف الألواح الزجاجية في الروبوت، للناس الجلوس وتشغيل الروبوت من الداخل. كما يتم حماية الطيارين من الرصاص والحطام وأي كائن خطير آخر بواسطة الزجاج المدرع والغلاف المعدني.

وتم تصميم الروبوت لأغراض هندسية وقتالية، وفقاً لموقع شركة كلاشنيكوف الإلكتروني. وتشتهر الشركة بتصنيع بندقية AK-47، وهي البندقية الأكثر استخداماً في العالم.