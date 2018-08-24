بالفيديو.. حريق في مبنى البنك المركزي الروسي

تواصل – وكالات:

اندلع حريق، مساء أمس الجمعة، في مبنى البنك المركزي الروسي في العاصمة موسكو، وعلى الفور هرعت قوات الإطفاء وتمكّنت من السيطرة سريعًا على الحريق.

وأعلن البنك المركزي الروسي، في بيان، أن الحريق شب في الدور الرابع من المبنى، دون وقوع إصابات، فيما أظهرت صور الحريق سحب الدخان الكثيفة المنبعثة من المبنى الإداري للبنك.

وتفيد المعلومات الأولية، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية، أنه لم تنجم عن الحريق أضرار كبيرة؛ حيث أوضح البنك أن العاملين به تمكنوا من إخراج أنفسهم من المبنى دون إصابات، ولم تعرف أسباب الحريق حتى الآن.