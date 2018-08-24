في عيادات «كفى».. 85 متعافياً من الإدمان يؤدون مناسك الحج

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

اليمن.. مقتل قيادات مقربة من زعيم الحوثيين في معارك جنوب صعدة

اليمن.. مقتل قيادات مقربة من زعيم الحوثيين في معارك جنوب صعدة

«تعليم الرياض» تعلن زيادة الرسوم الدراسية للمدارس الأهلية والأجنبية

«تعليم الرياض» تعلن زيادة الرسوم الدراسية للمدارس الأهلية والأجنبية

بعثة الحج العراقية توضح ملابسات وفاة حاج بالحرم المكي (فيديو)

بعثة الحج العراقية توضح ملابسات وفاة حاج بالحرم المكي (فيديو)

«التحالف» يكشف تفاصيل استهداف مدني جازان بصاروخ حوثي

«التحالف» يكشف تفاصيل استهداف مدني جازان بصاروخ حوثي

في عيادات «كفى».. 85 متعافياً من الإدمان يؤدون مناسك الحج

في عيادات «كفى».. 85 متعافياً من الإدمان يؤدون مناسك الحج
0

تواصل – مكة المكرمة:

أدى 85 شاباً مناسك الحج هذا العام وذلك بعد تعافيهم من الإدمان في عيادات جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بالليث ومركز الرعاية والتأهيل التابع للجمعية.

وأفاد مدير جمعية كفى بالليث الأستاذ وسام المهداوي أن حملة الحج والتي تنظم بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالليث هي هدية للمتعافين من الإدمان بعد خضعوهم للعلاج ببرنامج الرعاية والتأهيل بالجمعية.

وأوضح المهداوي أن هذه الحملة تهدف لتحصين الشباب وتوعويتهم بمخاطر التدخين والمخدرات حيث تقدم لهم العديد من البرامج والمسابقات والمحاضرات لتحفيزهم أن يكون الحج فرصة لتغييرهم نحو الافضل والثبات على العلاج والاقلاع عن السموم.

وأشار إلى أن هذا البرنامج والذي يقام للعام السابع على التوالي كان له على مدى السنوات الماضية تأثير كبير على الشباب حيث تضم الحملة العديد من المتخصصين في علاج الإدمان, وقضايا الشباب, إضافة إلى فضل الزمان والمكان, واستغلال الروحانية التي يجدها المسلم في المشاعر المقدسة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«الصحة» تحذر ضيوف الرحمن من تناول المضادات الحيوية بعد موسم الحج

«الصحة» تحذر ضيوف الرحمن من تناول المضادات الحيوية بعد موسم الحج

خطيب المسجد النبوي: التقوى خير زاد وأفضل وسيلة لرضا رب العباد

خطيب المسجد النبوي: التقوى خير زاد وأفضل وسيلة لرضا رب العباد

«بنتن»: رؤية المملكة 2030 أدخلت على قطاع الحج والعمرة تطورات غير مسبوقة

«بنتن»: رؤية المملكة 2030 أدخلت على قطاع الحج والعمرة تطورات غير مسبوقة

بالورود والحلوى.. رجال الحرس الوطني يودعون الحجاج المتعجلين (صور)

بالورود والحلوى.. رجال الحرس الوطني يودعون الحجاج المتعجلين (صور)

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

للأسف.. عيدك… الأخير!!!
تدوينات حرة

للأسف.. عيدك… الأخير!!!

المزيد
انضمّ لركب الهاجرين!
مقالات

انضمّ لركب الهاجرين!

المزيد
أنقِذوا أطفال اليمن.. 23 ألف طفل أُجبروا على حمل السلاح.. 40% فتيات (صور)
تقارير وحوارات

أنقِذوا أطفال اليمن.. 23 ألف طفل أُجبروا على حمل السلاح.. 40% فتيات (صور)

المزيد
مسؤول بالجمعية الفقهية لـ«تواصل»: مبادرة كشاف المناشط تستهدف «الجودة» في خدمة الحجاج
تقارير وحوارات

مسؤول بالجمعية الفقهية لـ«تواصل»: مبادرة كشاف المناشط تستهدف «الجودة» في خدمة الحجاج

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>