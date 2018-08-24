خلال 10 أشهر.. ضبط مليون و625 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل والحدود

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

بعثة الحج العراقية توضح ملابسات وفاة حاج بالحرم المكي (فيديو)

بعثة الحج العراقية توضح ملابسات وفاة حاج بالحرم المكي (فيديو)

«التحالف» يكشف تفاصيل استهداف مدني جازان بصاروخ حوثي

«التحالف» يكشف تفاصيل استهداف مدني جازان بصاروخ حوثي

صاروخ حوثي يقتل طفلاً ويصيب العشرات بإحدى قرى اليمن أثناء العيد

صاروخ حوثي يقتل طفلاً ويصيب العشرات بإحدى قرى اليمن أثناء العيد

«جوجل» تغلق حسابات إيرانية مضللة.. حصار إلكتروني ضد «نظام الملالي»

«جوجل» تغلق حسابات إيرانية مضللة.. حصار إلكتروني ضد «نظام الملالي»

خلال 10 أشهر.. ضبط مليون و625 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل والحدود

خلال 10 أشهر.. ضبط مليون و625 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل والحدود
0

تواصل – فريق التحرير:

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت يوم الأربعاء الموافق 26 / 2 / 1439هـ، وحتى نهاية يوم الخميس 12 / 12 / 1439هـ، لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي تمت في كافة مناطق المملكة عن النتائج التالية؛ إذ بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في كافة مناطق المملكة (1625018) مخالفاً، منهم (1238046) مخالفاً لنظام الإقامة، و(263205) مخالفين لنظام العمل، و(123767) مخالفاً لنظام أمن الحدود.

كما بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة (27208) أشخاص، (54%) منهم يمنيو الجنسية، و(43%) إثيوبيو الجنسية، و(3%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (1228) شخصاً لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

وبلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم (2457) شخصاً.

وفيما بلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة (620) مواطناً، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق (511) منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم (109) سعوديين، بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة (12465) وافداً مخالفاً، منهم (10745) رجُلاً، و(1720) امرأة.

وتم إيقاع العقوبات الفورية بحق (272244) مخالفاً، وإحالة (227194) مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (279576) مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (412381) مخالفاً.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

بعد يوم عمل طويل وشاق.. 5 طرق للاستمتاع بوقتك عقب انتهاء الدوام

بعد يوم عمل طويل وشاق.. 5 طرق للاستمتاع بوقتك عقب انتهاء الدوام

ضبط أكثر من 1.5 مليون مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

ضبط أكثر من 1.5 مليون مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

مغرد: وصلتني مخالفة مرورية وأنا نائم.. وعضو شورى يقترح حلاً لإنهاء المشكلة

مغرد: وصلتني مخالفة مرورية وأنا نائم.. وعضو شورى يقترح حلاً لإنهاء المشكلة

هل يمكن تفويض شخص لاستلام إقامة جديدة؟.. إليك الرد

هل يمكن تفويض شخص لاستلام إقامة جديدة؟.. إليك الرد

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

للأسف.. عيدك… الأخير!!!
تدوينات حرة

للأسف.. عيدك… الأخير!!!

المزيد
انضمّ لركب الهاجرين!
مقالات

انضمّ لركب الهاجرين!

المزيد
أنقِذوا أطفال اليمن.. 23 ألف طفل أُجبروا على حمل السلاح.. 40% فتيات (صور)
تقارير وحوارات

أنقِذوا أطفال اليمن.. 23 ألف طفل أُجبروا على حمل السلاح.. 40% فتيات (صور)

المزيد
مسؤول بالجمعية الفقهية لـ«تواصل»: مبادرة كشاف المناشط تستهدف «الجودة» في خدمة الحجاج
تقارير وحوارات

مسؤول بالجمعية الفقهية لـ«تواصل»: مبادرة كشاف المناشط تستهدف «الجودة» في خدمة الحجاج

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>