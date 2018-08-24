خلال 10 أشهر.. ضبط مليون و625 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل والحدود

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أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت يوم الأربعاء الموافق 26 / 2 / 1439هـ، وحتى نهاية يوم الخميس 12 / 12 / 1439هـ، لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي تمت في كافة مناطق المملكة عن النتائج التالية؛ إذ بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في كافة مناطق المملكة (1625018) مخالفاً، منهم (1238046) مخالفاً لنظام الإقامة، و(263205) مخالفين لنظام العمل، و(123767) مخالفاً لنظام أمن الحدود.

كما بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة (27208) أشخاص، (54%) منهم يمنيو الجنسية، و(43%) إثيوبيو الجنسية، و(3%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (1228) شخصاً لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

وبلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم (2457) شخصاً.

وفيما بلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة (620) مواطناً، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق (511) منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم (109) سعوديين، بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة (12465) وافداً مخالفاً، منهم (10745) رجُلاً، و(1720) امرأة.

وتم إيقاع العقوبات الفورية بحق (272244) مخالفاً، وإحالة (227194) مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (279576) مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (412381) مخالفاً.