«إثراء».. تحفة الظهران المعمارية ضمن أعظم 100 موقع في العالم

تواصل – واس:

اختيرت التحفة المعمارية السعودية مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي “إثراء” في الظهران في قائمة “أعظم 100 موقع في العالم” تجب زيارتها خلال 2018، بحسب تصنيف مجلة التايم الأمريكية الذي أصدرته اليوم الجمعة، ضمن تقرير شمل ست قارات و48 دولة.

وقالت المجلة في مقدمة تصنيفها: “من السهل العثور على مناطق الجذب الشهيرة، ولكن ما هي الوجهات الجديدة في العالم التي تستحق التجربة الآن؟ “.

وعللت المجلة سبب اختيار المركز السعودي قائلة: إنه يعد محوراً ثقافياً يعكس التحولات التي تعيشها المملكة وفق رؤيتها الجديدة.

وجاء اختيار قائمة أعظم المواقع العالمية بناء على عوامل ارتكز عليها التصنيف بما فيها الجودة، والأصالة، والابتكار، والاستدامة، والتأثير. واشتملت المواقع التي تم اختيارها على المتاحف والمعالم الثقافية ومرافق الرحلات والفنادق. وكان نصيب الشرق الأوسط خمسة مواقع فقط منها مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي “إثراء”.

ويوفر إثراء، الذي يمثل مظلة أرامكو السعودية الإبداعية في مجال المواطنة والمسؤولية الاجتماعية، فضاءً ملهماً للارتقاء بنمط حياة رواده، مع التركيز على دعم المواهب الوطنية والمحتوى المحلي، فضلاً عن كونه رمزاً حضارياً في المملكة ومنارة إشعاع ثقافي في المنطقة الشرقية وذلك من خلال إطلاق مبادرات نوعية واستضافة الفعاليات المميزة من جميع أنحاء العالم، حيث يتاح دخوله للجميع مجاناً والاستفادة من برامجه الفريدة منذ تدشينه أواخر عام 2016م من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله؛ ليحقق أهداف إنشائه بأن يكون المنصة الأولى لرعاية الإبداع والابتكار في المنطقة وبيئة للربط بين الثقافات العالمية، بالإضافة لتميزه في تقديم فرص التطوع.

ويشهد المركز هذه الأيام إقبالاً كبيراً من آلاف الزوار لا سيما في موسم عيد الأضحى المبارك، حيث تمت صياغة برامجه لتأخذ الزوار في رحلة فضول معرفي ملهمة تجمع المتعة والفائدة والإبداع.