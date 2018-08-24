«تعليم الرياض» تعلن زيادة الرسوم الدراسية للمدارس الأهلية والأجنبية

تواصل – الرياض:

كشفت وزارة التعلیم ممثلة في مكتب التعلیم الأھلي بمنطقة الرياض، عن قیمة الزيادة في الرسوم الدراسیة للمراحل المعتمدة للمدارس الأھلیة والأجنبیة التابعة لتعلیم الرياض.

وأوضحت إدارة تعليم الرياض أن الزيادة التي صدرت لھا الموافقة من اللجنة الرئیسیة بالوزارة للعام الدراسي 1439 / 1440ھـ، تراوحت ما بین 500 ریال و3000 ریال، فیما لم تشمل الزيادة عدداً كبیراً من المدارس.

ودعت لجنة التعلیم الأھلي بالوزارة أولیاء الأمور إلى التواصل معھا عبر “البوابة الإلكترونیة” لھا حیال أي زيادة للرسوم الدراسیة لم تصدر عبر اللجنة الرئیسیة والقائمة المعتمدة لھذا العام.

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