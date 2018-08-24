«الغذاء والدواء» تكشف حقيقة وجود مواد مسرطنة في أكواب القهوة المصنعة من «الفلين»

https://www.sfda.gov.sa/ar/rumors/Pages/roumers-19-8-2018-a.aspx

تواصل – فريق التحرير:

أكدت هيئة الغذاء والدواء، عدم صحة الشائعة المتداولة بشأن التحذير من شرب القهوة في الأكواب المصنوعة من مادة الستايرين فورم (الفلين) بحجة وجود مواد كيميائية مسرطنة بها.

وبينت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني أن مادة الستايرين فورم (الفلين) إحدى المواد الملامسة للأغذية المسموح بها (Food grade)، وذلك بحسب التشريعات المحلية والدولية.

وأكدت أنها تعمل على مراقبة وفحص هذه المنتجات للتأكد من سلامة ومأمونية استخدامها على صحة المستهلك.