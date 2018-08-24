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«الخطوط السعودية» تطلق عملياتها التشغيلية لإعادة الحجاج لأكثر من 100 دولة

«الخطوط السعودية» تطلق عملياتها التشغيلية لإعادة الحجاج لأكثر من 100 دولة
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تواصل – واس:

أطلق مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر اليوم, الخطة التشغيلية لمرحلة مغادرة ضيوف الرحمن إلى أكثر من 100 وجهة دولية وداخلية عبر مطاري الملك عبدالعزيز بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة, تزامنا مع انتهاء إجازتي عيد الأضحى المبارك والصيف, حيث تتسم هذه الفترة بكثافة الحركة الجوية على القطاعات الداخلية والدولية.

وكان مدير عام الخطوط السعودية, رأس اجتماعا اليوم, موسعاً في مبنى العمليات الجوية بمطار الملك عبدالعزيز بجدة، ضم القيادات التنفيذية ورؤساء القطاعات والشركات والوحدات الاستراتيجية بالناقل الوطني, بعد جولة تفقدية شملت مواقع ومرافق الخدمات بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وقف من خلالها على جميع الاستعدادات المعدة لخدمة الضيوف.

وسيرت الخطوط السعودية, أولى رحلاتها المخصصة لنقل الحجاج صباح اليوم، من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة متجهة إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض, طائرة على متنها 410 حاجا, فيما تغادر تباعاً بقية الرحلات الداخلية والدولية المقلة لضيوف الرحمن من خلال مطاري الملك عبدالعزيز بجدة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة, حيث سيكون منتصف شهر محرم القادم موعداً لإقلاع آخر الرحلات وانتهاء العمليات التشغيلية لموسم الحج.

ويشهد يوم غدٍ تسجيل “السعودية” معدلاً قياسياً في عدد الرحلات خلال يوماً واحداً، لم يسبق تحقيقه منذ تأسيسها , حيث سيتم تشغيل (٧11) رحلة تمثل الرحلات المجدولة والإضافية, ورحلات الحج إلى مختلف الوجهات الداخلية والدولية.

وحققت “السعودية”, معدلاً جديداً متميزاً في معدل نقل الحجاج في مرحلة القدوم هذا العام, بزيادة بلغت 22% مقارنة بحج العام الماضي، فيما تتضافر جهود مختلف القطاعات التشغيلية لـ “السعودية” أرضاً وجواً لتيسير إنهاء إجراءات السفر في مرحلة العودة والحرص على أن يكون ختام الرحلة الإيمانية امتداد لمنظومة الخدمات المتميزة المقدمة لضيوف الرحمن.

وتأتي خدمة ضيوف الرحمن على قمة الأولويات التي تحرص الخطوط السعودية عليها, لتمثل دورها كباقي المؤسسات الخدمية المتعددة المعنية بخدمة حجاج بيت الله الحرام ، وتفخر بالعمل وبكل تفانٍ لأداء هذه المسؤولية على الوجه الأكمل, وتم اتخاذ جميع التدابير والإجراءات التي ستسهم – بمشيئة الله – في تسهيل إجراءات مغادرة الحجاج , وفق تحقيق أفضل المعدلات في مغادرة جموع الحجاج بيسر وسهولة.

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