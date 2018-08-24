الإفادة من نحو 908 آلاف رأس من الأنعام ضمن مشروع المملكة للهدي والأضاحي

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

بعثة الحج العراقية توضح ملابسات وفاة حاج بالحرم المكي (فيديو)

بعثة الحج العراقية توضح ملابسات وفاة حاج بالحرم المكي (فيديو)

«التحالف» يكشف تفاصيل استهداف مدني جازان بصاروخ حوثي

«التحالف» يكشف تفاصيل استهداف مدني جازان بصاروخ حوثي

صاروخ حوثي يقتل طفلاً ويصيب العشرات بإحدى قرى اليمن أثناء العيد

صاروخ حوثي يقتل طفلاً ويصيب العشرات بإحدى قرى اليمن أثناء العيد

«جوجل» تغلق حسابات إيرانية مضللة.. حصار إلكتروني ضد «نظام الملالي»

«جوجل» تغلق حسابات إيرانية مضللة.. حصار إلكتروني ضد «نظام الملالي»

الإفادة من نحو 908 آلاف رأس من الأنعام ضمن مشروع المملكة للهدي والأضاحي

الإفادة من نحو 908 آلاف رأس من الأنعام ضمن مشروع المملكة للهدي والأضاحي
0

 

تواصل – واس:

أعلن رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر بن محمد حجار، أن مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي قد أنهى بعد عصر اليوم، عمليات أداء نسك الهدي والأضاحي لجميع حجاج بيت الله الحرام الذين تعاونوا مع المشروع في إطـار مشروع المملكة للإفـادة من الهدي والأضاحي لموسم حج العام الحالي 1439هـ.

وبين حجار أن عدد ما تم بيعه من سندات الهدي والأضاحي والفدو والصدقة 908 آلاف سند، وبالنسبة للأبقار فقد بلغ مجموع ما تمت الإفادة منه 328 رأساً من الأبقار، بعد إجراء الكشف الشرعي والبيطري، وبعد التأكد من توفر جميع الشروط الشرعية والصحية في جميع أنعام المشروع.

وفيما يخص التوزيع الداخلي، أوضح رئيس مجموعة البنك أن توزيع اللحوم على حجاج بيت الله الحرام في منى وفقراء الحرم قد بدأ منذ الساعات الأولى لصبيحة يوم الأربعاء 11 / 12 / 1439 الموافق 22 / 8 / 2018م ثاني أيام عيد الأضحى المبارك على حجاج بيت الله الحرام في منى والمشاعر المقدسة، وامتد التوزيع في اليوم التالي ليشمل فقراء الحرم، وما فاض يتم توزيعه على العديد من الجمعيات الخيرية في مناطق أخرى داخل المملكة، فيما سيبدأ خلال الأسابيع القادمة، بمشيئة الله، شحن كميات من اللحوم المبردة والمجمدة براً وبحراً إلى 27 دولة خارج المملكة، حسب خطة التوزيع المقررة لموسم حج هذا العام 1439هـ.

وتوجه رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بهذه المناسبة، بالشكر والتقدير لحجاج بيت الله الحرام الذين أولوا المشروع ثقتهم الغالية، كما نوه بتعاون مكاتب الحجيج والمسؤولين عن شؤون الحجاج من جميع الدول المشاركة في موسم حج هذا العام من حيث تعريف الحجاج مسبقاً بمشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي، وحثهم على مواصلة جهودهم الخيرة في بلدانهم للتعريف بمزايا هذا المشروع وأهدافه الخيرية والشرعية.

وأشاد، بالإقبال المتزايد على موقع المشروع من خلال الإنترنت، حيث أصبح بإمكان المسلمين، ولله الحمد، في أي مكان في العالم أداء الأضحية والفدية والصدقة والعقيقة طوال أيام السنة والأضحية والهدي خلال أيام عيد الأضحى المبارك، عن طريق موقع المشروع على الشبكة؛ وهو: www.adahi.org مما أتاح لكل مسلم أينما كان الحصول (بإذن الله) على أجر أداء نسك الأضحية والفدية والصدقة والعقيقة، وكأنه في مكة المكرمة، حيث الحسنة بمائة ألف، مفيداً أن عدد سندات الهدي والأضاحي المبيعة عن طريق موقع المشروع خلال موسم حج هذا العام بلغ 40317 سنداً من سندات الأضحية والفدية والصدقة والعقيقة.

وعبر رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، عن صـادق الامتنان والعرفـان لخـادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ وسمو وزير الداخلية، وسمو أمير منطقة مكة المكرمة، ووزير الشؤون البلدية والقروية، والأجهزة ذات العلاقة في الحكومة، على الدعم السخي والمتواصل الذي يحظى به هذا المشروع الخيري الذي أسهم، ولله الحمد، في خدمة حجاج بيت الله الحرام وفي المحافظة على نظافة وسلامة بيئة منطقة المشاعر المقدسة، واستفاد منه الكثير من الفقراء والمحتاجين داخل المملكة وكثير من المحتاجين في 27 دولة حول العالم.

ودعا الدكتور حجار، الله عز وجل أن يتقبل من الحجيج حجهم ويعيدهم إلى ديارهم سالمين غانمين، وأن يثيب خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وحكومة المملكة الرشيدة خير المثوبة على إقامة ورعاية هذا المشروع الخيري الكبير، وجميع الجهات الحكومية الممثلة في لجنة الإفادة من الهدي والأضاحي التي تبذل قصارى جهدها من أجل تطوير أداء المشروع، الذي يهدف أساساً لخدمة حجاج بيت الله الحرام، وأن يوفق الله الجميع لكل ما يحب ويرضى.

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

حاجة فلسطينية تحمل رصاصة في صدرها منذ 29 عاماً.. وتثني على الخدمات المقدمة

حاجة فلسطينية تحمل رصاصة في صدرها منذ 29 عاماً.. وتثني على الخدمات المقدمة

دعوي الصناعية الجديدة بالرياض يطلق حملة حج لـ180 مسلماً جديداً (صور)

دعوي الصناعية الجديدة بالرياض يطلق حملة حج لـ180 مسلماً جديداً (صور)

«الداخلية» تستضيف 276 ضيفاً من أسر شهداء الواجب لأداء فريضة الحج

«الداخلية» تستضيف 276 ضيفاً من أسر شهداء الواجب لأداء فريضة الحج

«بر أبها» تسيّر رحلتها للحج بـ١٤٢ حاجاً وحاجة

«بر أبها» تسيّر رحلتها للحج بـ١٤٢ حاجاً وحاجة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

للأسف.. عيدك… الأخير!!!
تدوينات حرة

للأسف.. عيدك… الأخير!!!

المزيد
انضمّ لركب الهاجرين!
مقالات

انضمّ لركب الهاجرين!

المزيد
أنقِذوا أطفال اليمن.. 23 ألف طفل أُجبروا على حمل السلاح.. 40% فتيات (صور)
تقارير وحوارات

أنقِذوا أطفال اليمن.. 23 ألف طفل أُجبروا على حمل السلاح.. 40% فتيات (صور)

المزيد
مسؤول بالجمعية الفقهية لـ«تواصل»: مبادرة كشاف المناشط تستهدف «الجودة» في خدمة الحجاج
تقارير وحوارات

مسؤول بالجمعية الفقهية لـ«تواصل»: مبادرة كشاف المناشط تستهدف «الجودة» في خدمة الحجاج

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>