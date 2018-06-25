البحرين.. السجن 3 سنوات لـ«رجل وامرأة» بتهمة الترويج لـ«تغيير النظام»

تواصل – وكالات:

قضت محكمة بحرينية اليوم الاثنين، بسجن امرأة ورجل ثلاث سنوات بعدما أدانتهما بتهمة الترويج لتغيير النظام عبر حسابات في وسائل التواصل الاجتماعي؛ بحسب ما أعلنته النيابة العامة البحرينية.

وقال رئيس النيابة عيسى الرويعي في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية، إن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكمها على متهمين بجناية الترويج لأعمال إرهابية، والترويج والتحفيز لقلب أو تغيير النظام السياسي.

وأوضح أن أول المتهمين امرأة قامت بإدارة حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن نشر مقالات وفيديوهات تروج للأعمال الإرهابية والتحريض على كراهية نظام الحكم.

أما المتهم الثاني فهو رجل ساعد المتهمة في إدارة الحسابات التي تديرها على مواقع التواصل الاجتماعي.