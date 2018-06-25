البحرين.. السجن 3 سنوات لـ«رجل وامرأة» بتهمة الترويج لـ«تغيير النظام»

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

بالفيديو.. ممرضة تعنف مولودًا بحضّانة مستشفى أبو عريش بجازان

بالفيديو.. ممرضة تعنف مولودًا بحضّانة مستشفى أبو عريش بجازان

تنفيذ حكم القتل بمواطن قتل أباه حرقا في بيشة

تنفيذ حكم القتل بمواطن قتل أباه حرقا في بيشة

«الزعاق»: 3 أيام تفصلنا عن أحر أيام السنة على الإطلاق

«الزعاق»: 3 أيام تفصلنا عن أحر أيام السنة على الإطلاق

الدفاع الجوي يعترض صاروخين باليستيين في سماء الرياض

الدفاع الجوي يعترض صاروخين باليستيين في سماء الرياض

البحرين.. السجن 3 سنوات لـ«رجل وامرأة» بتهمة الترويج لـ«تغيير النظام»

البحرين.. السجن 3 سنوات لـ«رجل وامرأة» بتهمة الترويج لـ«تغيير النظام»
0

تواصل – وكالات:

قضت محكمة بحرينية اليوم الاثنين، بسجن امرأة ورجل ثلاث سنوات بعدما أدانتهما بتهمة الترويج لتغيير النظام عبر حسابات في وسائل التواصل الاجتماعي؛ بحسب ما أعلنته النيابة العامة البحرينية.

وقال رئيس النيابة عيسى الرويعي في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية، إن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكمها على متهمين بجناية الترويج لأعمال إرهابية، والترويج والتحفيز لقلب أو تغيير النظام السياسي.

وأوضح أن أول المتهمين امرأة قامت بإدارة حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن نشر مقالات وفيديوهات تروج للأعمال الإرهابية والتحريض على كراهية نظام الحكم.

أما المتهم الثاني فهو رجل ساعد المتهمة في إدارة الحسابات التي تديرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

البحرين تنفي وجود علاقات مع الكيان الصهيوني

البحرين تنفي وجود علاقات مع الكيان الصهيوني

الإعدام لإرهابي وسجن 11 آخرين في حادثة تفجير العجر بـ«البحرين»

الإعدام لإرهابي وسجن 11 آخرين في حادثة تفجير العجر بـ«البحرين»

البحرين.. إسقاط الجنسية عن 115 متهماً في قضية تشكيل جماعة إرهابية

البحرين.. إسقاط الجنسية عن 115 متهماً في قضية تشكيل جماعة إرهابية

علماء ودعاة ومشايخ ينعون المحدث «الحسيني» شيخ قراء البحرين.. وهذه سيرته

علماء ودعاة ومشايخ ينعون المحدث «الحسيني» شيخ قراء البحرين.. وهذه سيرته

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

شهر بلا جوال!
مقالات

شهر بلا جوال!

المزيد
ردود فعل عالمية غاضبة على قرار واشنطن الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان
تقارير وحوارات

ردود فعل عالمية غاضبة على قرار واشنطن الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان

المزيد
زرع الألغام جريمة «الحوثي» ضد الشعب اليمني
تقارير وحوارات

زرع الألغام جريمة «الحوثي» ضد الشعب اليمني

المزيد
«سليمان» يروي لـ«تواصل» شوقه لزيارة «المدينة» وعادات التشاديين العائدين من المملكة
تقارير وحوارات

«سليمان» يروي لـ«تواصل» شوقه لزيارة «المدينة» وعادات التشاديين العائدين من المملكة

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>